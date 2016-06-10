مراد بیرانوند مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: عبدالرضا باژدان کشاورز پیشرو دیم کار دشت «مدبه» شهرستان خرم آباد با برداشت هفت هزار و ۷۵۸ کیلوگرم جو دیم رقم ایذه در هر هکتار رکورد جدید تولید جو دیم کشور را به نام خود رقم زد.

وی رمز موفقیت این کشاورز خرم آبادی را استفاده از راهنمایی محققین، مروجین و کارشناسان جهاد کشاورزی دانست و افزود: شرایط مطلوب و مناسب آب و هوایی، رعایت آیش و تناوب صحیح، انجام عملیات خاک ورزی مناسب، رعایت تاریخ کاشت، بهره مندی از ادوات کشاورزی و کاشت مکانیزه، انجام آزمون خاک و کوددهی به موقع و مبارزه با علف های هرز از دیگر دلایل موفقیت این کشاورز بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی خرم آباد گفت: همه کشاورزان می توانند در تعامل با کارشناسان و مروجین جهاد کشاورزی و رعایت توصیه های فنی از منابع خدادادی آب و خاک حداکثر بهره را ببرند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد افزود: امیدواریم در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل بتوانیم با افزایش تولید و عملکرد محصولات کشاورزی، کشاورزی معیشتی استان را به کشاورزی اقتصادی و رقابتی تبدیل کنیم.