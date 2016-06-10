فعالان فضای مجازی از انتشار غیبت و دروغ پرهیز کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در خطبه های نماز جمعه این هفته بندرعباس با اشاره به ۲۷ خرداد سالروز تشکیل جهاد سازندگی در سال ۵۸ مهمترین پیام تشکیل این نهاد را عملی کردن شعار ما می توانیم دانست و عنوان کرد: تاسیس جهاد سازندگی تاکیدی بر عمران و آبادانی هر چه بیشتر روستاهای کشور به عنوان مهم ترین تامین کننده انواع مواد غذایی بود.

وی با بیان اینکه متاسفانه عمده دولت ها پیام امام خمینی (ره) در خصوص تشکیل جهاد سازندگی را آنطور که باید نگرفتند و اجرایی نکردند، افزود: کشاورزی تامین کننده اصلی زیست مردم است و ازدیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی تامین سفره مردم به خصوص نان در اولویت اصلی فعالیت های جهاد سازندگی قرار داشت.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان تصریح کرد: بنیانگذار جمهوری اسلامی با آینده نگری وعنایت ویژه ای که به بخش کشاورزی داشت با هدف تامین نیازهای مردم و خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی فرمان تشکیل جهاد سازندگی را صادر کرد.

آیت الله نعیم آبادی خاطرنشان کرد: جهادگران جهاد سازندگی نیز با تلاش های بی وقفه و با کمک مردم هزاران طرح کوچک و بزرگ کشاورزی را در روستاهای سراسرکشور اجرا کردند.

امام جمعه بندرعباس در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه باید طوری خودمان را کنترل کنیم تا هرچه به فکرمان رسید بر زبانمان جاری نکنیم، اظهار داشت: فعالان فضای مجازی و نویسندگان و ارسال کنندگان پیامک ها ومطالب دیگر با عمل به قرآن کریم و احادیث و روایات نقل شده از رسول گرامی اسلام حضرت محمد(ص) از غیبت و دروغ پرهیز کنند.