به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، «سپهبد فهد جاسم الفریج» که برای شرکت در اجلاس سه جانبه وزرای دفاع ایران، روسیه و سوریه به تهران سفر کرده است با نماینده ولی فقیه و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد.

شمخانی در این دیدار با تبریک موفقیت های مستمر ارتش و نیروهای مردمی سوریه در پاکسازی بخش قابل توجهی از مناطق مختلف این کشور از لوث وجود عناصر تروریست گفت: پنج سال مقابله موثر دولت و مردم سوریه با تروریسم تکفیری جلوه های کم نظیری از اراده یک ملت را برای دفاع از سرزمین و استقلالشان به نمایش گذارده است.

وی با تاکید بر ادامه حمایت کشورمان از سوریه تا ریشه کنی تروریسم هشدار داد: سوریه اکنون میدان مقابله با فتنه ای بسیار خطرناک است که در صورت سرکوب نشدن، ریشه هایش را در جهان گسترش خواهد داد.

مقام عالی هماهنگ کننده اقدامات سیاسی، نظامی و امنیتی ایران با روسیه و سوریه با ابراز خرسندی از دستاوردهای نشست وزرای دفاع ایران، سوریه و روسیه در تهران افزود: همزمان با افزایش هماهنگی های نظامی برای مقابله با تروریسم تکفیری، فعال سازی بیش از پیش ظرفیت های سیاسی برای دستیابی به راهکاری فراگیر به منظور توقف جنگ و خونریزی نیز از جانب سه کشور پیگیری می شود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی نگاه سیاسی و غیرسازنده امریکا و هم پیمانمان غربی و منطقه ای اش به بحران سوریه را در افزایش تنش های سیاسی و نظامی تاثیرگذار دانست و تصریح کرد: پشتیبانی از گروه های تروریستی و همزمان، ارایه راهکارهای سیاسی برای حل بحران، تناقضات آشکاری است که صداقت این کشورها را زیر سوال برده است.

وی تداوم مذاکرات سوری- سوری برای دستیابی به ابتکارات سیاسی مورد توافق از جانب مجموعه گروه های سیاسی در این کشور را یگانه مسیر پایان دادن به بحران این کشور دانست.

وزیر دفاع جمهوری عربی سوریه نیز در این دیدار با قدردانی از رهبری، دولت و مردم ایران بابت حمایت همه جانبه ازکشورش در مبارزه با تروریسم تاکید کرد: دولت و ملت سوریه با عزمی خلل ناپذیر مسیر مبارزه بی امان تا پاکسازی کامل این کشور از لوث وجود تروریست های جنایتکار را ادامه خواهند داد.

سپهبد فهد جاسم الفریج اجلاس سه جانبه وزرای دفاع ایران، سوریه و روسیه را بسیار موفق و تعیین کننده دانست و افزود : روند هماهنگی نزدیک میان سه کشور در سطوح مختلف در چارچوب برنامه های جدید همکاری ادامه خواهد یافت.