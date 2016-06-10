۲۲۰۰ تن گیلاس و آلبالو در دامغان برداشت خواهد شد

عباس علیان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه شهرستان دامغان دارای یک هزار و ۹۰۰ هکتار باغ است، اظهار داشت: از این باغات محصولاتی همچون زرد آلو، گیلاس، شلیل، گلابی و سیب برداشت می شود.

وی با بیان اینکه ۱۹۵ هکتار از باغات گیلاس و آلبالو دامغان بارده و پنج هکتار دیگر نیز به صورت غیر بارده و به صورت نهال است، افزود: دیباج، کلاته رودبار، آستانه، آهوانو و شور تنگه از مهمترین مناطق شهرستان است که کار برداشت گیلاس در آنها انجام می گیرد.

وی افزود: تک دانه سیاه، شربتی، تک دانه مشهد و سیاه مشهدی از مهم ترین ارقام گیلاس در دامغان است.

مدیر جهاد کشاورزی دامغان با یادآوی اینکه سال گذشته حدود دو هزار و ۲۰۰ تن گیلاس و آلبالو در شهرستان برداشت شد، گفت: پیش بینی می شود این رقم در سال جاری به دو هزار و ۲۸۰ تن افزایش یابد.