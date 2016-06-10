خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: آتش سوزی در مزارع کشاورزی شمال شرقی شهرستان کوهدشت از ساعت ۱۵ عصر امروز جمعه آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

بنا بر مشاهدات خبرنگار مهر این آتش سوزی مزارع کشاورزی از شمال شرقی شهرستان کوهدشت آغاز شده و به دلیل وزش شدید باد از جاده «اولاد قباد» نیز عبور کرده و به کوههای «گدار پهن» شمالی و «سرسورن» که دارای جنگلهای انبوهی بوده نیز رسیده است.

این در حالیست که علیرغم وسعت آتش سوزی هنوز هیچ کدام از دستگاههای امدادی استان و شهرستان کوهدشت غیر از تعداد محدودی آتش نشان در محل حضور پیدا نکرده و این آتش سوزی همچنان در حال پیشروی است و تنها نیروهای مردمی و کشاورزان در حال خاموش کردن آتش هستند.

فریدونی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوهدشت در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آتش سوزی مزارع کشاورزی این شهرستان از ساعت حدود ۱۵ عصر امروز آغاز شده است اظهار داشت: تا کنون حدود هزار و ۵۰۰ هکتار از مزارع کشاورزی شهرستان کوهدشت در آتش سوخته است.

وی با بیان اینکه احتمال اینکه علت این آتش سوزی عامل انسانی بوده باشد وجود دارد عنوان کرد: متاسفانه هم اکنون ما برای اطفای حریق در مزارع کشاورزی با کمبود امکانات و تجهیزات مواجه هستیم.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوهدشت در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ما بارها موضوع کمبود امکانات و تجهیزات را به مسئولان مربوطه گزارش داده ایم گفت: این در حالیست که تا کنون هیچ گونه امکانات و تجهیزاتی برای اطفای حریق در کوهدشت به ما اختصاص پیدا نکرده است.