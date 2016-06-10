بخشی از منطقه جنگلی کبیرکوه آبدانان طعمه حریق شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان آبدانان با تأیید این آتش سوزی گفت: آتش به گستره حدود دو تا سه هزار متر در محدوده گردنه کبیرکوه اتفاق افتاده و هم اکنون نیروهای امدادی و مردمی در حال مهار آن هستند.

مجید عسگری با اشاره به حجم زیاد آتش در این منطقه و ناکافی بودن نیروهای امدادی و مردمی برای مهار آن، اظهار کرد: برای مهار این آتش سوزی درخواست نیروی کمکی شده است.

وی افزود: هم اکنون نیروهای امدادی و مردمی برای مهار این آتش سوزی به محل حادثه اعزام شده و عملیات اطفای حریق در حال انجام است ولی به خاطر صعب العبور بودن منطقه و سختی مسیر دسترسی، عملیات خاموش کردن آتش با کندی انجام می شود.

گفتنی است که این آتش سوزی تا این لحظه مهار نشده است.