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۲۱ خرداد ۱۳۹۵، ۱۷:۴۹

ساعتی پیش؛

بخشی از منطقه جنگلی کبیرکوه آبدانان طعمه حریق شد

بخشی از منطقه جنگلی کبیرکوه آبدانان طعمه حریق شد

آبدانان - چند ساعتی است که آتش بخشی از منطقه جنگلی کبیرکوه آبدانان را در بر گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان آبدانان با تأیید این آتش سوزی گفت: آتش به گستره حدود دو تا سه هزار متر در محدوده گردنه کبیرکوه اتفاق افتاده و هم اکنون نیروهای امدادی و مردمی در حال مهار آن هستند.

مجید عسگری با اشاره به حجم زیاد آتش در این منطقه و ناکافی بودن نیروهای امدادی و مردمی برای مهار آن، اظهار کرد: برای مهار این آتش سوزی درخواست نیروی کمکی شده است.

وی افزود: هم اکنون نیروهای امدادی و مردمی برای مهار این آتش سوزی به محل حادثه اعزام شده و عملیات اطفای حریق در حال انجام است ولی به خاطر صعب العبور بودن منطقه و سختی مسیر دسترسی، عملیات خاموش کردن آتش با کندی انجام می شود.

گفتنی است که این آتش سوزی تا این لحظه مهار نشده است.

کد مطلب 3682276

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