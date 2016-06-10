سردار سلیمانی به عنوان مستشار نظامی به عراق دعوت شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «ابراهیم الجعفری» وزیر خارجه عراق که به بیروت پایتخت لبنان سفر کرده است، ساعتی قبل با «تمام سلام» نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این دیدار در خصوص آخرین تحولات منطقه و مسأله مبارزه با تروریسم بحث و تبادل نظر کردند.

الجعفری در جریان این دیدار با اشاره به حضور سردار سلیمانی در شهر فلوجه تصریح کرد: سردار سلیمانی به دعوت دولت بغداد و به منظور انجام مأموریت مستشاری وارد عراق شده است.

وی در همین زمینه اظهار داشت: به کار بردن تعبیر «مشاور دولت عراق» برای سردار سلیمانی نادرست است، چراکه وی به منظور انجام مأموریت مستشاری در عراق به سر می برد.

وزیر خارجه عراق در بخش دیگری از سخنان خوتد بر تداوم تلاش نیروهای امنیتی و مردمی این کشور برای آزادسازی کامل شهر فلوجه از تصرف داعش تأکید کرد.

گفتنی است، اظهارات «ابراهیم الجعفری» در خصوص حضور قانونی سردار سلیمانی در شهر فلوجه در واکنش به سخنان مداخله جویانه «عادل الجبیر» وزیر خارجه سعودی مطرح شد که گفته بود: ریاض نسبت به حضور سردار سلیمانی در فلوجه بدبین است.