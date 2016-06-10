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۲۱ خرداد ۱۳۹۵، ۲۰:۰۳

باشگاه استقلال اعلام کرد؛

با وجود پورحیدری و عبداللهی نیازی به مدیر فنی نداریم

با وجود پورحیدری و عبداللهی نیازی به مدیر فنی نداریم

باشگاه استقلال انتخاب مدیر فنی برای تیم فوتبال این باشگاه را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، در پی خبر انتصاب مدیرفنی جدید برای تیم فوتبال استقلال که در برخی رسانه ها منتشر شده، باشگاه استقلال ضمن احترام به همه پیشکسوتان اعلام می کند برای تصدی این سمت حکمی به شخصی اعطا نشده است و با حضور آقایان پورحیدری و عبداللهی نیازی به شخص جدید در این سمت نیست.

کد مطلب 3682306
رضا خسروي

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