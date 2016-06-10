به گزارش خبرنگار مهر، علی هادی چگنی شامگاه جمعه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان به تشکیل کمیته ها و کارگروه های اقتصاد مقاومتی استان اشاره کرد و اظهار داشت :سند اقتصاد مقاومتی سال ۹۵ و ۹۶ استان در قالب منشور نیپاد تهیه و نهایی شده است که این منشور به فرمانداران هر شهرستان داده خواهد شد.

وی با بیان اینکه چهار کمیته اقتصاد مقاومتی استان با عناوین کمیته های اجتماعی، اقتصادی، برنامه ریزی و عمرانی تشکیل شده است، افزود: مسئول کمیته اجتماعی معاون سیاسی، امنیتی استانداری لرستان، مسئول کمیته اقتصادی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری لرستان، مسئول کمیته عمرانی معاون عمرانی استانداری لرستان و مسئول کمیته برنامه ریزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان به تعداد پروژه های اقتصاد مقاومتی دستگاه های اجرایی استان اشاره کرد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی ۳۴ پروژه، آب منطقه ای ۱۰ پروژه، آب و فاضلاب روستایی ۴۸ پروژه، آب و فاضلاب شهری چهار پروژه، اتاق اصناف شش پروژه، اتاق اقتصادی شش پروژه و اداره کل ارشاد پنج پروژه اقتصاد مقاومتی دارند.

چگنی افزود: سازمان اقتصاد و دارایی دو پروژه، بانک توسعه و تعاون یک پروژه، بانک سپه دو پروژه ، بانک صنعت و معدن هشت پروژه، بانک کشاورزی شش پروژه ، بانک ملت هفت پروژه، بانک ملی سه پروژه، بنیاد شهید یک پروژه، بنیاد مسکن ۲۴ پروژه، پارک علم و فناوری شش پروژه ، جهاد کشاورزی ۹۴ پروژه، جهاد دانشگاهی شش پروژه، حج و زیارت یک پروژه، دانشگاه آزاد شش پروژه، دانشگاه پیام نور ۱۱ پروژه و بسیج سازندگی چهار پروژه اقتصاد مقاومتی تعریف کرده اند.

وی اضافه کرد: تعداد پروژه های اقتصاد مقاومتی دانشگاه لرستان ۹ پروژه، دفتر امور شهری استانداری ۲۱ پروژه، دفتر فنی استانداری سه پروژه، راه و شهرسازی ۴۳ پروژه، زمین شناسی پنج پروژه، سازمان مدیریت شش پروژه، شرکت برق پنج پروژه، شرکت گاز پنج پروژه، شیلات ۱۰ پروژه، صدا و سیما پنج پروژه، صنعت و معدن ۲۱ پروژه، فرودگاه خرم آباد یک پروژه، محیط زیست دو پروژه، منابع طییعی۱۳ پروژه، میراث فرهنگی ۲۴ پروژه، نوسازی مدارس ۴۵ پروژه و ورزش و جوانان ۲۲ پروژه است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان با اشاره به اینکه تا به حال چند پروژه راه و شهرسازی مانند پروژه راه آهن به دلیل جابجایی مدیرکل این بخش هنوز نهایی نشده است، گفت: اسامی پروژه ها مشخص شده و بدیهی است که مدیران کمیته ها باید هر هفته جلسه ای تشکیل داده و میزان پیشرفت کار هر پروژه را به اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی استان تحویل دهند.

چگنی اعتبار لازم برای تکمیل پروژه های اقتصاد مقاومتی استان در سال ۹۵ و ۹۶ را هفت هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برشمرد و افزود: از این میزان ۱۲۱ میلیارد تومان منابع استانی، ۸۵۱ میلیارد تومان منابع ملی، ۴۵۰ میلیارد تومان منابع داخلی، سه هزار و ۵۹۷ میلیارد تومان سهم تسهیلات و دو هزار و ۳۳۱ میلیارد تومان سهم سرمایه بخش خصوصی است.