امیرتورج کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت شهرک های صنعتی استان، اظهار کرد: برنامه ریزی در استان البرز با شناخت مزیت ها و ظرفیت های آن صورت می گیرد و شرکت شهرک های صنعتی نیز در این راستا در حوزه سخت افزاری مانند تملک زمین و نرم افزاری مانند ارائه خدمات و تجهیزات به این شهرک ها ورود پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه تملک زمین و ایجاد شهرک ها و نواحی صنعتی در راستای مصوبات دولت و نیز پایش صنایع کوچک از اهم وظایف شرکت شهرک ها محسوب می شود، افزود: استان البرز بیشترین شهرک صنعتی خصوصی را در خود جای داده و دارای ۱۰ شهرک صنعتی مصوب دولتی است.

معاون برنامه ریزی، پشتیبانی و منابع انسانی شرکت شهرک های صنعتی استان البرز تصریح کرد: از این تعداد شهرک صنعتی مصوب ۳ شهرک فعال بوده و ۳ شهرک نیز در حال واگذاری است.

وی کمبود زمین، برق و آب را مهمترین مشکلات شهرک های صنعتی البرز عنوان کرد و گفت: در مجموع ۳۵۰ مگاوات برق و ۳۷۰ لیتر بر ثانیه آب، در شهرک های صنعتی البرز کمبود وجود دارد.

کلانتری خاطرنشان کرد: از مجموع واحدهای صنعتی موجود در استان ۲۰ درصد غیرفعال هستند که در این راستا در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل باید با برنامه ریزی مضاعف و همکاری دستگاه های ذیربط اقدامات لازم برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی در البرز را عملیاتی کنیم.

وی در پایان تاکید کرد: ایجاد سه شهرک صنعتی اشتهارد ۲، ساوجبلاغ و توسعه ناحیه صنعتی کوثر در دستور کار شرکت شهرک های صنعتی البرز در راستای برنامه های اجرای اقتصاد مقاومتی قرار گرفته است.