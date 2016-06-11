۲۲ خرداد ۱۳۹۵، ۸:۳۳

معاون برنامه ریزی شرکت شهرک‌های صنعتی البرز:

۲۰ درصد واحدهای شهرک‌های صنعتی البرز غیرفعال هستند

کرج - معاون برنامه ریزی، پشتیبانی و منابع انسانی شرکت شهرک های صنعتی استان البرز گفت: ۲۰ درصد واحدهای شهرک های صنعتی البرز غیرفعال هستند که برنامه ریزی برای رفع مشکلات آنان در حال انجام است.

امیرتورج کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت شهرک های صنعتی استان، اظهار کرد: برنامه ریزی در استان البرز با شناخت مزیت ها و ظرفیت های آن صورت می گیرد و شرکت شهرک های صنعتی نیز در این راستا در حوزه سخت افزاری مانند تملک زمین و نرم افزاری مانند ارائه خدمات و تجهیزات به این شهرک ها ورود پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه تملک زمین و ایجاد شهرک ها و نواحی صنعتی در راستای مصوبات دولت و نیز پایش صنایع کوچک از اهم وظایف شرکت شهرک ها محسوب می شود، افزود: استان البرز بیشترین شهرک صنعتی خصوصی را در خود جای داده و دارای ۱۰ شهرک صنعتی مصوب دولتی است.

معاون برنامه ریزی، پشتیبانی و منابع انسانی شرکت شهرک های صنعتی استان البرز تصریح کرد: از این تعداد شهرک صنعتی مصوب ۳ شهرک فعال بوده و ۳ شهرک نیز در حال واگذاری است.

وی کمبود زمین، برق و آب را مهمترین مشکلات شهرک های صنعتی البرز عنوان کرد و گفت: در مجموع ۳۵۰ مگاوات برق و ۳۷۰ لیتر بر ثانیه آب، در شهرک های صنعتی البرز کمبود وجود دارد.

کلانتری خاطرنشان کرد: از مجموع واحدهای صنعتی موجود در استان ۲۰ درصد غیرفعال هستند که در این راستا در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل باید با برنامه ریزی مضاعف و  همکاری دستگاه های ذیربط اقدامات لازم برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی در البرز را عملیاتی کنیم.

وی در پایان تاکید کرد: ایجاد سه شهرک صنعتی اشتهارد ۲، ساوجبلاغ و توسعه ناحیه صنعتی کوثر در دستور کار شرکت شهرک های صنعتی البرز در راستای برنامه های اجرای اقتصاد مقاومتی قرار گرفته است.

