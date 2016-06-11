دوره آموزش فن ترجمه و ویرایش برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره آموزش فن ترجمه و ویرایش با تدریس علی صلح جو با همکاری انجمن صنفی مترجمان تهران و دانشکده زبان و ادبیات خارجه دانشگاه تهران برگزار می شود.

این دوره آموزشی در راستای تحقق اهداف آموزشی انجمن صنفی مترجمان شهر تهران برگزار خواهد شد.

در هر جلسه ابتدا نکته‌ای درباره مسائل نظری ترجمه (زبان‌شناسی ترجمه) توضیح داده شده و سپس یک یا چند قطعه متن به شیوه کارگاهی و مقایسه‌ای از انگلیسی به فارسی ترجمه و تحلیل می‌‌شود تا ترجمه مطلوب به دست آید. در این فرایند به مسائل ترجمه و نکته‌های ویرایشی مربوط نیز پرداخته می‌شود. متن‌ها عموما از حوزه علوم انسانی و اجتماعی و در سطح دانش‌آموختگان کارشناسی ترجمه است.

شرکت‌کنندگان در این دوره، پس از گذراندن آزمون ورودی (معلومات عمومی و ترجمه متنی کوتاه) مجاز به حضور در کلاس ها خواهند بود و با گذراندن آزمون نهایی گواهی مورد تایید دانشگاه دریافت خواهند کرد.

زمان برگزاری آزمون ورودی برای حضور در این دوره آموزشی، شنبه ۱۹ تیرماه است و مدت دوره مذکور، ۱۵ جلسه ۳ ساعته خواهد بود.

پس از برگزاری امتحان و مشخص شدن راه یافتگان به این دوره، کلاس های آموزشی از ۵ مرداد ماه آغاز می شود.

علاقمندان می توانند جهت ثبت نام و شرکت درآزمون ورودی به سایت انجمن مترجمان تهران به نشانی WWW.tiat.ir مراجعه و در قسمت فرم های انجمن ،اطلاعات فرم ثبت نام دوره آموزش فن ترجمه را تکمیل کنند.