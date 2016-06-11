به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل عطاپور پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان اظهار داشت: با توجه به فرارسیدن فصل تابستان و افزایش حضور شهروندان در مراکز تفریحی و پارک ها بویژه پس از انجام فرایض دینی و افطار، نظارت ویژه ای بر این اماکن و نوع خدماتی که ارائه می کنند، خواهیم داشت

وی در خصوص مدت اجرای این طرح نیز خاطر نشان شد: طرح نظارتی بازدید و بازرسی از غرفه ها و بوفه های موجود در مراکز تفریحی و پارک های بزرگ تبریز و شهربازی ها از ابتدای ماه مبارک رمضان آغاز و تا پایان شهریور ادامه خواهد داشت

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی تصریح کرد: ستاد خبری این سازمان با شماره ۱۲۴ آماه دریافت شکایات و گزارشات مردمی از تخلفات احتمالی غرفه ها و بوفه های واقع در پارک ها و مراکز تفریحی است.

عطاپور در پایان خاطر نشان شد: امیدواریم با تداوم اقدامات نظارتی تا پایان تابستان شهروندان و مسافران اوقات خوبی را درمراکز تفریحی و پارکهای تبریز سپری کنند.

بیش از ۷۰۰ واحد تولیدی استان متقاضی بهره مندی از تسهیلات بانکی هستند

دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی نیز در جمع خبرنگاران اظهار داشت : تا به امروز ۷۰۰ واحد تولیدی با مراجعه به سایت و سامانه بهین یاب برای بهره مندی از تسهیلات بانکی ثبت نام نموده اند .

سخاوت خیرخواه با اشاره به آغاز فرآیند شناسائی، راه اندازی و خروج واحدهای تولیدی از رکود از ابتدای خرداد ماه سالجاری افزود : مشمولین این تسهیلات عمدتا صنایع تولیدی کوچک و متوسط دارای بازار فروش مناسب هستند که می توانند با دریافت نقدینگی واحدهای خود را فعال و راه اندازی کنند .

وی با اشاره به اطلاع رسانی گسترده در سطح استان و هدایت واحدهای تولیدی جهت ثبت نام در سامانه بهین یاب ادامه داد: پس از ثبت نام متقاضی و تشکیل پرونده، کمیته بررسی متشکل از کارشناسان سازمان، استانداری و شرکت شهرک های صنعتی و همچنین نماینده تام الاختیار بانک های عامل نسبت به بررسی میزان درخواست تسهیلات اقدام و تشکیل پرونده جهت تائید نهائی به ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور استاندار ارسال می شود.

دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی همچنین اظهار داشت: کمیته بررسی بصورت یک روز در میان تشکیل جلسه می دهد تا در سریع ترین زمان ممکن پرونده همه متقاضیا مورد بررسی و کارشناسی لازم قرار گیرد .

وی از نامحدود بودن زمان برای ثبت نام در سامانه بهین یاب نیز خبر داد و افزود : طبق پیش بینی های صورت گرفته متقاضیان واجد شرایط بیش از یک هزار واحد نیست و مدیران این قبیل واحدهای تولیدی می توانند در هر زمان با مراجعه به سامانه نسبت به ثبت نام و ارائه مدارک اقدام کنند .

خیرخواه با اشاره به دیگر اقدامات صورت گرفته در این کارگروه گفت: عمده مشکلات واحدهای تولیدی معوقات بانکی مباحث مالیاتی بیمه ای و منابع طبیعی و محیط زیست است که با وجود همراهی دستگاه های دولتی در کمترین زمان ممکن نسبت به رفع این مشکلات اقدام خواهد شد .

دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی در خصوص اقدامات صورت گرفته در سه ماهه نخست سال جاری گفت : در سه ماهه نخست سال ۹۵ در ۱۳ جلسه کارگروه ۵۵ پرونده تشکیل و برای حل و رفع موانع سر راه این واحدها ۴۴ مصوبه به دستگاههای دولتی و بانکها ابلاغ شد که نهایتا بصورت مستمر پیگیر حسن انجام این مصوبه ها هستیم .