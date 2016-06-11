افتتاح ۱۸۲ پروژه با سرمایه گذاری ۲۸ میلیارد تومان در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، کریم ذوالفقاری امروزشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در سنندج به بیان پروژه های قابل افتتاح در هفته جهادکشاورزی پرداخت و گفت: سازمان جهادکشاورزی استان سالی سه مرتبه در مناسبت های هفته دولت، دهه فجر و هفته جهادکشاورزی اقدام به افتتاح پروژه های زیربخش های مختلف می کند.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه چهار ماه از دهه فجر تا هفته جهادکشاورزی می گذرد در این مدت با همکاری و همراهی پرسنل سازمان و فعالان بخش کشاورزی ۱۸۲ پروژه را آماده افتتاح کرده ایم.

وی میزان سرمایه گذاری انجام شده برای اجرای تعداد پروژه مذکور را حدود ۲۸ میلیارد تومان ذکر کرد و اظهارداشت: بیشترین تعداد پروژه های قابل افتتاح این هفته مربوط به زیربخش آب و خاک و امور مهندسی با ۱۵۷ پروژه و کمترین آن هم مربوط به شیلات و بهبود تولیدات گیاهی با یک پروژه است.

رییس سازمان جهادکشاورزی کردستان ادامه داد: با اجرای پروژه های مذکور ۳ هزار و ۴۸۸ خانوار بهره مند می شوند و برای ۷۵ نفر هم شغل جدید و برای ۵۱۱ نفر هم ثبیت شغل خواهد شد.

ذوالفقاری تعداد پروژه های قابل افتتاح در زیربخش مناب طبیعی و آبیخزداری را ۱۲ پروژه خواند و بیان کرد: در زیر بخش بهبود تولیدات دامی هم ۴ پروژه، صنایع کشاورزی ۵ پروژه و تعاون روستایی ۲ پروژه در این هفته افتتاح می شود.

وی با بیان اینکه کشاورزی استان وضعیت مطلوبی از نظر استعدادهای خدادادی دارد، گفت: شرایط اقلیمی استان وضعیتی را ایجاد کرده که بخش زیادی از اقتصاد کردستان وابسته به بخش کشاورزی باشد.

وی با اشاره به اینکه ۱۳ بند از ۲۴ بند ابلاغیه اقتصاد مقاومتی مربوط به بخش کشاورزی است، ادامه داد: این مهم نشان می دهد که امنیت غذایی نقطه آغاز اقتصاد مقاومتی در کشورمان است.

رییس سازمان جهادکشاورزی کردستان عنوان کرد: اقتصادمقاومتی در بخش کشاورزی یعنی امنیت غذایی با هیچ تکانه ی خارجی دچار چالش نشود

وی در یک دهه گذشته بسیاری از محصولات کشاورزی هم چون گوشت سفید و قرمز، غلات و گندم کشورما وارداتی بود ولی امروزه در تولید بسیاری از محصولات این بخش خودکفا شدیم و حتی تولید به اندازه ای است که درصدد صادرات آن به سایر کشورها هستیم.

ذوالفقاری اظهارداشت: امروز به غیر از چهار نوع میوه گرمسیری، دیگر هیچ نوع میوه دیگری از مرزهای کشورمان وارد نمی شود.

وی عنوان کرد: اگر تمام استعدادهای موجود استان در راستای اشتغال، افزایش تولید در واحد سطح و افزایش ارزش افزوده و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی اقدام شود بی شک اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا می کند.

وی بیان کرد: جهادکشاورزی استان نخستین دستگاهی است که اقدام به تنظیم برنامه اقتصاد مقاومتی در کوتاه مدت، میان و بلند مدت کرده است.

رییس سازمان جهادکشاورزی کردستان با اشاره به اینکه تمامی پروژه های کشاورزی مربوط به اقتصاد مقاومتی به صورت مصداقی نه شعاری آماده شده است، ادامه داد: به عنوان نمونه از ۴۰ هزار هکتار باغ موجود در استان حدود ۲ هزار هکتار آن باغ زردآلو است که هر سال بخش عمده ای از آن دچار سرمازدگی می شود.

ذوالفقاری با بیان اینکه راهکار رفع مشکل مذکور حذف درختان زردآلوی موجود یا غرس ارقام دیرگل است، ادامه داد: برای تحقق این مهم دولت به صورت بلاعوض مبلغی را به کشاورزان اختصاص می دهد که باغ های زردآلوی خود را کف برکنند و این یکی از مصادیق پروژه های اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: با اجرای پروژه مذکور دیگر شاهد خسارات فراوانی که هر سال در نتیجه سرمازدگی به کشاورزان و دولت که به موجب پرداخت بیمه کشاورزی از خزانه ایجاد می شد، نخواهیم بود.