به گزارش خبرنگار مهر، محمد سرگزی صبح شنبه در جمع کارکنان پایانه حمل و نقل همدان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون یک میلیون و ۱۳۹ هزار مسافر در استان جا به جا شدند و این در حالیست که سال قبل یک میلیون و ۴۳۴ هزار نفر با ناوگان عمومی سفر کرده اند.

وی گفت: اختلاف تعداد مسافران در سال جدید نسبت به سال گذشته در استفاده از سواری های شخصی بوده است.

وی افزود: این تعداد مسافر در سال جدید در قالب ۱۰۲ هزار سفر با اتوبوس، مینی بوس و سواری کرایه به بخش‌های تابع استان و برون استانی ثبت شده است.

وی عنوان کرد: در فروردین و اردیبهشت سال جاری به ترتیب ۵۴۶ هزار مسافر در قالب ۴۸ هزار سفر و ۵۹۳ هزار مسافر در قالب ۵۴ هزار سفر صورت گرفته است که در دو ماهه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل با اختلاف تعداد مسافران مواجه شدیم که این امر به علت مسافرت های انجام شده با سواری شخصی است.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره كل حمل ونقل وپایانه های استان همدان با اشاره به تفکیک سفرهای انجام شده از ابتدای سال جاری در شهرستان ها، اظهار داشت: آمار سفر و مسافر طی دو ماه اول سال جاری ۵۲ هزار و ۶۳ سفر در شهرستان همدان، ۹ هزار و ۴۷ سفر در شهرستان ملایر، ۷ هزار و ۵۴ سفر در شهرستان نهاوند و ۵ هزار و ۵۱ سفر در شهرستان تویسرکان بوده است

وی افزود: تعداد سفر در شهرستان های دیگر استان نیز ۴هزار و ۲۸ سفر در شهرستان اسدآباد، ۷ هزار و ۹ سفر در شهرستان کبودراهنگ، ۲ هزار و ۶۳ سفر در شهرستان رزن، ۱۰ هزار و ۹۷ سفر در شهرستان بهار و یک هزار و ۴۱ سفر در شهرستان فامنین بوده است.

سرگزی تعداد جابه جایی مسافر طی دو ماهه اخیر در شهرستان همدان را ۶۲۳ هزار نفر دانست و گفت: همچنین ۱۱۷ هزار مسافر در شهرستان ملایر، ۹ هزار مسافر در شهرستان نهاوند، ۴۷ هزار مسافر در شهرستان اسدآباد، ۵۶ هزار مسافر در شهرستان تویسرکان، ۱۲۹ هزار مسافر در شهرستان کبودراهنگ، ۲۵ هزار مسافر در شهرستان رزن، ۵۸ هزار مسافر در شهرستان بهار و ۱۵ هزار مسافر در شهرستان فامنین در طی دو ماهه سال جاری جا به جا شدند.

وی با بیان اینکه تلاش به منظور جذب سرمایه استانی برای نوسازی ناوگان عمومی مسافربری در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: تلاش برای حذف سواری‌های پلاک شخصی بین شهری و گسترش فرهنگ استفاده از سواری‌های عمومی بین شهری در استان مدنظر قرار دارد.