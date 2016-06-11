ارائه خدمات آزمایشگاهی به مشتریان خارجی نفت خام ایران

سید پیروز موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پایانه‌های نفتی ایران دارای توانمندی‌های بسیار بالایی است که این قابلیت‌ها علاوه بر تامین نیاز داخلی، می‌تواند خدمات مناسبی را به مشتریان خارجی نیز ارائه کند.

وی اضافه کرد: با توجه به جایگاه بین‌المللی آزمایشگاه‌های شرکت پایانه‌های نفتی ایران و داشتن توانمندی‌ها و تجهیزات و دستگاه‌های تخصصی، این مراکز آزمایشگاهی می‌توانند در ارائه خدمات فنی و آموزش به متقاضیان داخل و خارج کشور، فعالیت‌های اثربخشی انجام دهند.

مدیرعامل پایانه‌های نفتی ایران با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، خاطرنشان کرد: ارائه خدمات آزمایشگاهی به مشتریان خارجی نفت خام در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی معنا می‌یابد.

وی ادامه داد: برخورداری از مدیریت و کادری متخصص، بیش از یک دو دهه همکاری با مؤسسه اعتبار دهنده، به روز بودن تجهیزات و تمدید استانداردها و یکپارچه سازی فرآیندها از ویژگی‌های آزمایشگاه‌های شرکت پایانه‌های نفتی ایران است.

موسوی بیان کرد: آموزش نیروی انسانی مجرب، انجام مشاوره‌های فنی آزمایشگاهی مطلوب و وجود بسترهای مناسب، باعث ایجاد جایگاهی ویژه برای شرکت پایانه‌های نفتی ایران در زمینه خدمات آموزشی و پژوهشی شده است.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران افزود: از جمله موفقیت‌های آزمایشگاه پایانه‌های نفتی ایران می‌توان به دریافت تعدادی گواهینامه بین‌المللی آزمایشگاهی توسط این شرکت در راستای بهبود فرآیندهای فنی آزمایشگاهی، تولید محصول با کیفیت بهتر، کمک به بازاریابی و فروش بیشتر محصول و ایجاد تقاضا، حصول اطمینان از برآوردن نیازها و انتظارهای مشتریان اشاره کرد.

وی افزود: پذیرش آزمایشگاه این شرکت به عنوان آزمایشگاه مرجع اوپک به دلیل دارا بودن گواهینامه‌های معتبر از سوی سازمان های اعتبار دهنده بین المللی از دیگر موفقیت های آزمایشگاه پایانه‌های نفتی ایران است.