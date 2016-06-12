سخن رهبری درباره ولنگاری فرهنگی از تذکرات همیشگی ایشان بوده است

محسن پرویز سخنگوی انجمن قلم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب درباره ولنگاری فرهنگی گفت: باید توجه داشته باشیم که سخنان رهبر معظم انقلاب درباره ولنگاری فرهنگی در دیدار با نمایندگان مجلس مطرح شده و این، خود نکته بسیار مهمی است. در واقع وقتی این سخنان در دیدار با نمایندگان مجلس طرح شده، یک اشاره پنهان و ضمنی به نقش و تاثیر مجلس در این رابطه دارد.

وی افزود: اگر قرار بود فقط دولت در این زمینه به ایفای نقش بپردازد، قاعدتا رهبری به طرح و بیان این مساله در دیدار با مسئولان دولتی بسنده می کردند. ولی وقتی چنین مساله ای در دیدار با نمایندگان مطرح می شود، نشان می دهد که اگر چنین مشکلی وجود دارد، نمایندگان هم در آن وظیفه و نقش دارند. نمایندگان مجلس هم می توانند بُعد نظارتی قوی تری داشته باشند و اگر جایی خطا و اشکالی دیده شد، تذکر دهند و هم می توانند خود نقش فعالی داشته باشند و پروژه ها و برنامه های مناسب را در قالب طرح های مصوب بیان کرده و دولت را ملزم به اجرای آن ها کنند.

معاون فرهنگی سابق وزیر ارشاد در ادامه گفت: نکته دیگر این است که لاقیدی و بی توجهی نسبت به حوزه فرهنگ که در نگاه برخی از مسئولان وجود دارد، لطمات جبران ناپذیری به کشور می زند و مقام معظم رهبری هم بارها در مقاطع، دولت ها و مجلس های مختلف این بحث را با بیان‌های مختلف مطرح کرده اند. در واقع حالت بی توجهی و سهل انگاری و لاقیدی ای که نسبت به مسائل فرهنگی وجود دارد، بیشتر به افرادی بر می گردد که بیشتر، ناظران سهل انگار هستند و فقط نظاره گر واقعیات هستند. تذکر دادن به این که نباید این شرایط و فضا وجود داشته باشد، از تذکرات دائمی مقام معظم رهبری است ولی متاسفانه در دولت های مختلف و در مجلس‌های مختلف مان، شاهد بوده ایم که شیوه عملکرد عده‌ای به گونه ای بوده که وظایف اصلی خودشان را از یاد می برند و نسبت به مسائل حوزه فرهنگ، با بی توجهی برخورد می کنند.

پرویز گفت: تصور می کنم که فکر کردن عمیق در این باره راهگشا باشد. یعنی اگر همه؛ اعم از مسئولین دولتی، نمایندگان مجلس و شاغلان در بخش های مختلف غیردولتی توجه داشته باشند که سهل انگاری در این زمینه چه تبعاتی دارد، و چه لطماتی را به فضای فرهنگی جامعه وارد می کند، قطعا شرایط به گونه دیگری خواهد بود. یعنی اگر همه به این مساله فکر کنیم که سهل انگاری مان در این زمینه چه تاثیر منفی و سوئی بر نسل های آینده خواهد داشت، به طور جدی دست به کار خواهیم شد و شاهد آثار این فکر کردن خواهیم بود.