خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-بنفشه اسماعیلی: سفر «نارندار مودی» نخست وزیر هند به آمریکا و درخواست وی برای عضویت این کشور در گروه تامین کنندگان هسته ای و هم چنین پیشنهاد دهلی برای عضویت دائم در شورای امنیت ملی سازمان ملل و حمایت اوباما از این عضویت، موضوعی است که جنجال های زیادی را در رسانه های هند و پاکستان به عنوان دو کشور رقیب خواهان عضویت در «ان اس جی» به پا کرده است.

برای روشن تر شدن این موضوع خبرنگار مهر گفتگویی با «بارت کرند» عضو سابق شورای امنیت ملی هند، انجام داده است که در ادامه از نظر می گذرد. «بارت کرند» استاد، نویسنده و محقق مطالعات امنیت ملی هند در مرکز تحقیقات سیاست دهلی و عضو سابق شورای امنیت ملی و همچنین عضو گروه تنظیم کننده دکترین هسته ای این کشور است.

*اهمیت سفر اخیر «نارندرا مودی» نخست وزیر هند به آمریکا چیست؟

در واقع این چهارمین دیدار نخست وزیر هند از آمریکا و دومین دیدار وی از واشنگتن و ششمین دیدار بین «نارندار مودی» نخست وزیر هند و «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکاست که به منظور تحکیم پیوند شخصی ایجاد شده بین رهبران دو کشور و همچنین گسترش روابط دوجانبه طرفین انجام شده است.

*مودی در کنگره آمریکا عضویت دائم هند در شورای امنیت را بیان کرده است. آیا چین این موضوع می پذیرد؟

البته نه، چین یک حق وتوی دیگر برای مانع شدن از عضویت دائم هند در شورای امنیت سازمان ملل دارد آن هم به این بهانه که اصلاحات ساختاری سازمان ملل شامل عضویت دائم ژاپن به این شورا می شود و این امری است که پکن کاملا با آن مخالف است.

*چرا هند و پاکستان برای حضور در گروه تامین کنندگان هسته ای در رقابت هستند؟

در واقع برای سهولت در تجارت هسته ای بدون مانع و همچنین ممنوعیت ها و تحریم هایی که توسط مجموعه ای از کشورهای غربی به ریاست آمریکا ایجاد شده است، چرا که اینگونه عضویت (عضویت در گروه تامین کنندگان هسته ای) می تواند به جایگاه آنها به عنوان یک کشور دارای تسلیحات هسته ای مشروعیت ببخشد.

*آیا آمریکا در مبارزه با تروریسم در منطقه، به جای پاکستان با هند بیشتر ارتباط خواهد داشت؟ در این صورت پاکستان چه اقدامات پیشگیرانه ای در این راستا انجام خواهد داد؟

بله، چرا که دهلی بر خلاف اسلام آباد سیاست دوگانه ای درباره تروریسم در افغانستان، بنگلادش و هند ندارد.

اگر چه پاکستان در تلاش است تا برخی از عناصر تروریستی را مهار کند اما در واقع اسلام آباد دارای یک سیاست خاص در استفاده از تروریسم برای به راه انداختن یک جنگ نامتقارن علیه دشمن اعلام شده خود یعنی هند است و همچنین باورش به تقسیم تروریست ها به دو گروه «خوب» و «بد» نیز تلاش های پاکستان برای نابودی تروریسم در مرزهای داخلی این کشور را به حاشیه می راند.