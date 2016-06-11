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۲۲ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۵۸

مدیر جهاد کشاورزی آبادان:  

۲۱ هکتار از اراضی کشاورزی آبادان سمپاشی شد

۲۱ هکتار از اراضی کشاورزی آبادان سمپاشی شد

آبادان – مدیر جهاد کشاورزی آبادان گفت: سمپاشی ۲۱ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه مربوط به طرح موسوم ۵۵۰ هکتاری مقام معظم رهبری به اتمام رسید.

ناجی شهیب زاده امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از آنجایی که گونه های مهاجم علفهای «نی» و «حلفه» یک تهدید جدی برای نخلستان های محسوب می شود، موضوع مبارزه با این آفات به طور سالانه توسط اداره جهاد کشاورزی آبادان به انجام می رسد.

وی افزود: کار سمپاشی نخیلات بر علیه علف های هرز نخیلات به شکل خود اجرایی و در قالب احیای نخیلات مربوط به طرح موسوم به ۵۵۰ هکتاری مقام معظم رهبری توسط جهاد کشاورزی و با همکاری و مشارکت خوب نخلداران و کشاورزان منطقه به انجام رسید.

مدیر جهاد کشاورزی آبادان تصریح کرد: در این رابطه ۷۹ کشاورز از روستاهای کوت شنوف و ابوشکر از توابع شهرستان آبادان با دریافت سم از اداره جهاد کشاورزی آبادان و زیر نظر کارشناسان مربوطه اقدام به سمپاشی اراضی کشاورزی در سطح ۲۱ هکتار کردند.

 شهیب زاده با اشاره به واقع شدن این روستاها در مناطق عمرانی KQ۲ از اراضی مربوط به طرح ۵۵۰ هکتاری مقام معظم رهبری یادآور شد: کار دریافت سم و انجام سمپاشی اراضی کشاورزی از ابتدای اردیبهشت ماه جاری توسط کشاورزان به انجام رسیده است.

کد مطلب 3682647

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