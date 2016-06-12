خبرگزاری میزان نوشت: پلی‌استیشن ۴ ( PlayStation ۴) یا به طور مختصر پی‌اس۴ [PS۴] به عنوان یکی از پرطرفدارترین وسایل بازی دیجیتال در بین جوانان و نوجوانان شناخته شده ، این دستگاه که از فوریه سال ۲۰۱۳ به بازار معرفی شده در مدت زمان کوتاهی توانست مرزهای جغرافیایی را تصرف کند و هم اکنون در صدر جدول بازی های پرطرفدار در جهان برسد.



از ویژگی های این کنسول بازی به فاقد قفل بودن منطقه‌ای آن می توان اشاره کرد که بنا بر این ویژگی بازی‌های خریداری شده در یک منطقه توانایی اجرا بر روی کنسول‌های مناطق دیگر را دارند.همچنین بازی های این دستگاه امکان اشتراک گذاری با یک فرد دیگر را نیز دارد.



در ایران هکرهای سو استفاده گر با استفاده از ویژگی های مذکور، بازی‌های خریداری شده توسط حساب کاربری‌های کشورهای مختلف را در داخل کشور هک کرده و بازی هایی که صاحبان اصلی آنها چند ده دلار هزینه کرده اند با قیمت چند هزار تومانی به فروش می رسانند و دارندگان اصلی تنها زمانی که بخواهند سیستم بازی را با فرد مورد نظر به اشتراک بگذارند متوجه در دسترس نبودن این گزینه و سو استفاده از دستگاهشان می شوند.



فروشندگان این بازی ها در ایران با استفاده از امکاناتی مانند گروه های تلگرامی، اینستا و ... بازی ها را در مدت زمان کوتاهی در دامنه قیمتی در حدود ۱۰ تا ۶۰ هزار تومان با شرایط همانند نبود گارانتی و پیگیری برای حساب های کاربری فروخته شده ، نگه نداشتن حساب های کاربری در مدت زمان طولانی به دلیل ریسک بالا، فروش به کسانی که حداکثر زمان وازیر پول آنها ۱۵ دقیقه باشد به فروش می رسانند.



گفتنی است اگر یک فروشنده با توجه به استقبال بالای از این بازی ها در طی یک روز به طور متوسط ۱۰ حساب کاربری با قیمت ۳۰ هزار تومان به فروش برساند، در یک روز در حدود ۳۰۰ هزار تومان و پایان ماه ۹ میلیون تومان درآمد خواهد داشت !



رونق شغل های کاذب در ایران با بالا رفتن آمار بیکاری در حال افزایش بوده و شواهد حاکی از این است که درآمد پنهانی این مشاغل از بسیاری از مشاغل با اسم و رسم هم پیشی گرفته است.