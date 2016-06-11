  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۲۲ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۲۴

افراد ناشناس یک زن هندی را در شهر کابل ربودند

افراد ناشناس یک زن هندی را در شهر کابل ربودند

وزارت کشور افغانستان ربوده شدن یک زن هندی را توسط افراد ناشناس در شهر کابل تایید کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «افق»، «صدیق صدیقی» سخنگوی وزارت کشور افغانستان گفت: یک زن هندی که کارمند موسسه «آغا خان» بود از منطقه «قلعه فتح الله» از توابع حوزه چهارم امنیتی شهر کابل جایی که محل اقامت وی بوده توسط افراد ناشناس ربوده شده است.

این زن «جودت دی سوزا» نام داشته و در بنیاد آغا خان در کابل کار می‌ کرده است.

«سوشما سوراج» وزیر خارجه هند گفته است که با همکاری و مشارکت نیروهای امنیتی افغانستان تحقیقات در این زمینه آغاز شده است و تلاش‌ها برای آزادی این زن هندی ادامه دارد.

بنیاد آقاخان در خبری تایید کرده است که یکی از کارمندانش از سوی افراد ناشناس ربوده شده است. تا بحال هیچ گروهی مسئولیت ربودن این زن هندی را به عهده نگرفته است.

اتباع خارجی که در موسسات و نهادهای خیریه در افغانستان کار می‌ کنند با تهدید ربوده شدن توسط افراد ناشناس روبرو هستند و هر از چندگاهی خبر ربوده شده این افراد خبر ساز می‌شود.

کد مطلب 3682665
علی کاووسی نژاد

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها