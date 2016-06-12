رامین اکبری که این روزها نمایش «تشریفات» را در سالن تئاتر خصوصی «کنش معاصر» در قالب اجرای عمومی به صحنه می‌برد درباره روند شکل‌گیری این اجرا به خبرنگار مهر گفت: قبل از اینکه متن اثر نوشته شود، طراحی داشتم که با اعضای گروه جلساتی را برگزار کردم و طرح را به آن‌ها نیز ارائه دادم. بعد از خواندن داستان «عضو جدید» از دونالد بالترمی متوجه شدم که به لحاظ فضا، ربط کاراکترها و شکل و شمایل و فرم مکانی اجرا چگونه باید باشد و اینکه آدم‌ها در آن مکان چگونه رویکرد خود را ارائه دهند.

وی ادامه داد: این ایده از طریق خواندن داستان دونالد بالترمی برایم شکل گرفت که چگونه با یک رویداد بدون علت و معلول برخورد کنیم.

این کارگردان جوان تئاتر با اشاره به آغاز تمرین‌های نمایش «تشریفات» از آبان‌ماه سال ۹۴، حضور در نوزدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی و معرفی این اثر به عنوان یکی از برگزیدگان جشنواره برای حضور در سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، افزود: از ۶ خردادماه نیز اجرای عمومی نمایش «تشریفات» را در سالن «کنش معاصر» شروع کردیم و تا پایان خردادماه این اثر را به صحنه می‌بریم.

اکبری درباره وضعیت تولید آثار دانشجویی و کمرنگ شدن جسارت و خلاقیت در برخی از تئاترهای دانشجویی، اظهار کرد: شخصا معتقدم که یک اثر باید قابل ارائه باشد تا بخواهیم آن را به مخاطب ارائه دهم. به نظر من یکی از دلایلی که باعث می‌شود در بعضی اجراها به استاندارد لازم نرسیم، زیاد شدن سالن‌های خصوصی تئاتر است. در حال حاضر همه در هر جایی و به سرعت می‌توانند اثر خود را به اجرا برسانند.



وی تأکید کرد: یک اجرای قابل ارائه، در پروسه تمرین درست و مناسب به وجود می‌آید. وقتی تمرین کم باشد، هارمونی بین بازیگران و فضا و ایده‌ای که باید اجرا شود، شکل نمی‌گیرد. باید برای رسیدن به یک اجرا، زمان گذاشت و تمرین کرد تا موقعیت و بستری برای کشف توسط مخاطب، فراهم شود، در این صورت یک اجرا از لحظه اول مخاطب را دعوت به کشف و شهود می‌کند.



کارگردان نمایش «تشریفات» با بیان اینکه چون زمان تمرین نمایش‌ها کم شده و همچنین در کارهای دانشجویی در حوزه مخاطب مشکل وجود دارد، در دانشجویان تئاتر ترس به وجود آمده است، ادامه داد: این روند باعث می‌شود که دانشجویان تئاتر به دنبال شرایطی باشند که به بدنه تئاتر وارد شوند و اینگونه جسارت در کارهای دانشجویی خیلی کم‌رنگ‌تر می‌شود. در این روند دیگر نمی‌توانیم مانند زمانی که در پلاتوها جسارت خود را تمرین می‌کردیم، عمل کنیم.

اکبری درباره اینکه چگونه گروه‌های تئاتر دانشجویی باید برای جذب مخاطب فعالیت کنند، یادآور شد: گروه‌های دانشجویی وقتی اثر خود را به اجرای عمومی می‌رسانند باید با مقوله اجرای عمومی و جذب مخاطب نیز کاملا حرفه‌ای برخورد کنند. باید در زمینه تبلیغات از نیروهای متخصص استفاده شود. گروه‌های دانشجویی در حوزه تبلیغات تجربه لازم را ندارند و البته برخی مواقع نیز هرگونه تبلیغاتی هم که انجام می‌شود، نمی‌تواند بازخورد مناسبی داشته باشد.



این هنرمند جوان تئاتر در پایان تصریح کرد: یک ابتذال وحشتناک در تئاتر ایران شکل گرفته که بیداد می‌کند و باعث می‌شود شاهد شکل‌گیری و اجرای آثار متفاوت نباشیم. تقریبا در این ابتذال اکثر افراد به دنبال استفاده از یک فرمول برای اجرا هستند و آن فرمول یا استفاده از بازیگری است که حضورش در کار باعث فروش بلیت می‌شود و یا اجرا در سالن و مکانی خاص است. این ابتذال باعث می‌شود که برخی اجراها که از فرمول مورد نظر استفاده نمی‌کنند کمرنگ شوند و نتوانند در جذب مخاطب موفق باشند.



نمایش «تشریفات» با حضور سعید مردی، منصور نصیری، داود سبحانی، حسین حسینیان، جعفر کرمانی، شهریار فرد، نوید فیاضی و سولماز شعاعی به عنوان بازیگر در سالن «کنش معاصر» اجرا می‌شود. همچنین عرفان غفوری نویسنده، علی‌اصغر اعرابی دراماتورژ، سولماز شعاعی طراحی صحنه و لباس، فاطمه مقدسی دستیار کارگردان، اشکان خلج عکاس و منصور نصیری و جعفر کرمانی طراح پوستر و بروشور نمایش «تشریفات» هستند که تا پایان خردادماه، ساعت ۱۸:۳۰ به صحنه می‌رود.