جاده‌ از مهمترین عوامل تلفات حیات وحش/ وزارت راه اقدام کند

مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس پایش ۹ ساله‌ای که انجام داده‌ایم، تصادفات جاده‌ای یکی از دو عامل مهم و اصلی تلفات پستانداران بزرگ جثه ما هستند.

مجید خرازیان مقدم با تأکید بر اینکه باید دید وظیفه سازمان محیط زیست در این میان چیست، گفت: وظیه ما این است که نقاط حادثه‌خیز را در جاده‌های پرخطر برای حیات وحش شناسایی کنیم و در هر نقطه تمهیدات مورد نیاز کارشناسی، بررسی و مشخص شود. تا اینجای کار وظیفه سازمان محیط زیست است و از اینجا به بعد باید در قالب دستورالعمل به دستگاه‌های مجری یعنی وزارت راه و پلیس راه ابلاغ شود.

وی تصریح کرد: در جاده‌ای که از پارک ملی گلستان می‌گذرد همه نقاط حادثه خیز را تعیین کردیم، در هر نقطه مشخص کرده‌ایم که چه تمهیداتی باید اندیشیده شود یعنی مثلاً گفته‌ایم در این نقطه باید زیرگذر با این شیب، بستر، ارتفاع و مشخصات ساخته شود و در آن یکی نقطه باید تابلو نصب شود.

مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست اعلام کرد: همین هفته گذشته از جانب ریاست سازمان حفاظت محیط زیست به وزیر راه و شهرسازی در این باره نامه‌ای ارسال کردیم. از اینجا به بعد وظیفه دستگاه‌های مجری است که تمهیدات اعلام شده ما را اجرا کنند.

خرازیان مقدم با اشاره به مرگ یک یوزپلنگ ماده در جاده شاهرود - سبزوار گفت: در این جاده هم پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی همه تمهیدات را تعیین کرده و هفته اول خرداد ماه با اداره کل راه و ترابری استان و پلیس راه جلسه داشته‌اند و قرار بوده که همه داده‌ها به ایشان منعکس شود.

وی در پاسخ به برخی انتقادها که می‌گویند سازمان محیط زیست که می‌داند جاده‌ای مشخص تلفات حیات وحش زیادی دارد چرا اقدام نمی‌کند، گفت: باید دید وظیفه ما چیست. به ضرس قاطع می‌گویم در بحث تصادفات جاده‌ای علیرغم اعتبارات کمی که داشتیم مبلغ قابل ملاحظه‌ای برای پارک ملی گلستان اختصاص دادیم و داده‌های لازم هم به دست آمده و در یک بسته کامل شامل نقاط حادثه‌خیز جاده و تمهیدات لازم برای وزارت راه فرستاده‌ایم.