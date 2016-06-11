به گزارش خبرگزاری مهر، در چهاردهمین جلسه کنفدراسیون اسکی آسیا در مکزیک که هم‌زمان با پنجاهمین دور کنگره جهانی اسکی در حال برگزار است، ایران با اکثریت آرا میزبانی رقابت‌های اسکی آلپاین قهرمانی بزرگسالان آسیا در سال ۲۰۱۸ را بدست آورد.



میزبانی ایران از رقابت‌های قهرمانی آسیا در سال ۲۰۱۸ یکی از مهم‌ترین میزبانی‌های رقابت‌های اسکی آلپاین در تاریخ اسکی ایران به شمار می‌رود.



بر همین اساس و با توجه به پیشنهاد ایران برای میزبانی رقابت‌های اسکی آلپاین قهرمانی آسیا در سال ۲۰۱۸ پیشنهاد ایران با استقبال و موافقیت اکثر کشورها عضو همراه شد.