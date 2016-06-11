۲۲ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۴۵

فزرند استاد حميد سبزواری:

پيكر استادسبزواری چهارشنبه در سبزوار تشییع و خاکسپاری می شود

مشهد ـ فرزند استاد حميد سبزواری گفت: براساس برنامه‌ريزی‌های انجام شده،‌ پيكر استاد سبزواری، روز چهارشنبه در شهرستان سبزوار تشييع می‌شود.

محسن ممتحنی در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين مطلب اظهار كرد: ما ساعاتی پيش جلسه‌ای را با حضور برخی از مسئولان برای مشخص شدن محل دفن پدرم در شهرستان سبزوار برگزار كرديم.

وی ادامه داد: درحال حاضر به جمع‌بندی مشخصی‌ برای انتخاب محل دفن استاد نرسيديم و قرار است با حضور مسئولان، تعدادی از مكان‌های سبزوار برای انتخاب محل دفن پدرم بررسی شود. 

ممتحنی با اشاره به زمان برگزاری مراسم تشييع پيكر مرحوم سبزواری گفت: براساس برنامه‌ريزی‌های انجام شده، قرار است پيكر استاد روز سه‌شنبه در تهران تشييع شود و پس از آن به شهرستان سبزوار منتقل شود.

وی افزود: مراسم تشييع مرحوم سبزواری،‌ روز چهارشنبه در شهرستان سبزوار برگزار خواهد شد.

