پيكر استادسبزواری چهارشنبه در سبزوار تشییع و خاکسپاری می شود

محسن ممتحنی در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين مطلب اظهار كرد: ما ساعاتی پيش جلسهای را با حضور برخی از مسئولان برای مشخص شدن محل دفن پدرم در شهرستان سبزوار برگزار كرديم.
وی ادامه داد: درحال حاضر به جمعبندی مشخصی برای انتخاب محل دفن استاد نرسيديم و قرار است با حضور مسئولان، تعدادی از مكانهای سبزوار برای انتخاب محل دفن پدرم بررسی شود.
ممتحنی با اشاره به زمان برگزاری مراسم تشييع پيكر مرحوم سبزواری گفت: براساس برنامهريزیهای انجام شده، قرار است پيكر استاد روز سهشنبه در تهران تشييع شود و پس از آن به شهرستان سبزوار منتقل شود.
وی افزود: مراسم تشييع مرحوم سبزواری، روز چهارشنبه در شهرستان سبزوار برگزار خواهد شد.
