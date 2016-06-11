  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۲ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۲۳

اجرای برنامه مهمانی ماه خدا در سنگ فرش چهارراه شهید بهشتی

اجرای برنامه مهمانی ماه خدا در سنگ فرش چهارراه شهید بهشتی

تبریز- مدیر اجرایی گروه "منار تبریز" از اجرای برنامه فرهنگی هنری ماه مهمانی خدا در محل سنگ فرش میدان شهید بهشتی تبریز خبر داد.

میثم حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر گفت: این برنامه فرهنگی و هنری که تا روز پنجشنبه هفته جاری در این مکان برگزار می شود با همکاری موسسه دارالتحقیق شهید مطهری تبریز و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز برگزار می شود.

وی افزود: در این برنامه اجرای نمایش با محوریت حضرت علی علیه السلام و وقایع عمر شریفشان توسط بازیگران به نمایش در آمده و برنامه هایی نظیر تواشیح و سرودخوانی به صورت زنده اجرا می شود و حجت الاسلام قدوسی از روحانیون برجسته تبریزی به بیان مسایل دینی و مذهبی خواهد پرداخت.

حبیبی افزود: هدف از اجرای این برنامه که از ساعت ۱۰ تا ساعت ۱۲ شب اجرا می شود پر کردن معنوی اوقات فراغت اهالی تبریز با اجرای برنامه های فرهنگی و هنری است.

کد مطلب 3682712

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها