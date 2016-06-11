اجرای برنامه مهمانی ماه خدا در سنگ فرش چهارراه شهید بهشتی

میثم حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر گفت: این برنامه فرهنگی و هنری که تا روز پنجشنبه هفته جاری در این مکان برگزار می شود با همکاری موسسه دارالتحقیق شهید مطهری تبریز و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز برگزار می شود.

وی افزود: در این برنامه اجرای نمایش با محوریت حضرت علی علیه السلام و وقایع عمر شریفشان توسط بازیگران به نمایش در آمده و برنامه هایی نظیر تواشیح و سرودخوانی به صورت زنده اجرا می شود و حجت الاسلام قدوسی از روحانیون برجسته تبریزی به بیان مسایل دینی و مذهبی خواهد پرداخت.

حبیبی افزود: هدف از اجرای این برنامه که از ساعت ۱۰ تا ساعت ۱۲ شب اجرا می شود پر کردن معنوی اوقات فراغت اهالی تبریز با اجرای برنامه های فرهنگی و هنری است.