هافبک فرانسه گل دیرهنگام مقابل رومانی را باورنکردنی قلمداد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر٬ بازیساز تیم «وستهام» در دقیقه ۸۹ بازی با یک ضربه فنی توپ را به گوشه دروازه تیم حریف زد تا ۳ امتیاز را برای تیم میزبان مسجل کند و به نظر می رسید چند لحظه بعد و زمانی که داشت تعویض می شد، با خود مبارزه می کرد تا اشک شوق نریزد.

«دیمیتری پایت» بعد از بازی گفت: اگر کسی به من گفته بود که امشب به این شکل پیش می رود، فکر نمی کنم که باور می کردم.

«پایت» پذیرفت که فرانسه برای شکستن دفاع رومانی با مشکل مواجه شده بود.

وی افزود: بله، ما کمی ترسیده بودیم و نگران این که در ۲۰ دقیقه پایانی بازی اشتباه کنیم. ما تیمی را بردیم که در دفاع خیلی خوب بود.

همچنین این هافبک فرانسوی اظهار داشت روش بردن این بازی هشداری بود برای حرکت رو به جلوی فرانسه.

او ادامه داد: هواداران به ما کمک کردند، ما می دانیم که این امتیاز چقدر مهم بود. حالا می توانیم استراحت کنیم و برای بازی دوم آماده شویم. شاید اگر ما این بازی را با دو یا سه گل می بردیم، ممکن بود این مسئله کمی ما را گمراه کند.