خبرگزاری مهر، گروه سیاست - جواد بخشی الموتی: نشست ۳ جانبه وزرای دفاع جمهوری اسلامی ایران، جمهوری فدراسیون روسیه و جمهوری عربی سوریه ویژه مبارزه با تروریسم در حالی عصر روز پنجشنبه (۲۰ خرداد) در تهران برگزار شد که تحولات اخیر میدانی در شهر حلب سوریه و نیز فلوجه عراق، بیانگر این واقعیت است که با یک عزم جدی و اعتقاد راسخ می توان تروریست ها را نه تنها از عراق و سوریه، بلکه از تمام منطقه بیرون راند.

این نشست راهبردی به ابتکار جمهوری اسلامی ایران و با دعوت وزیر دفاع ایران از همتایان روس و سوری خود برگزار شد. سردار سرتیپ حسین دهقان در این نشست، با اشاره به شرایط بحرانی منطقه که ریشه در سیاست های توسعه طلبانه و تجاوزکارانه آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای حامی تروریسم دارد، گفت: ایران به عنوان لنگر ثبات و امنیت منطقه و به عنوان یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم در دوران عمر سیاسی با برکت و عزتمندانه خود همواره با تجاوز، اشغالگری، ترور و تروریسم مقابله جدی و تمام عیار داشته و امروز هم مقابله جدی و همه جانبه با جریانات تروریستی، تکفیری و صهیونیستی را با هدف استقرار ثبات و امنیت در سطح منطقه و جهان یک وظیفه و رسالت انسانی می داند.

سردار دهقان علاوه بر اینکه بر قربانی بودن ایران در پدیده تروریسم تاکید کرد، همچنین راهکارهایی برای جلوگیری از ادامه این پدیده در عراق، سوریه و یمن ارائه داد.

وی با تاکید بر این نکته که جمهوری اسلامی ایران همواره طرفدار مذاکره و حل بحران سوریه از طریق مذاکره سوری - سوری بوده است، تصریح کرد: ما با آتش‌بس تضمین شده‌ای که موجب تجدید قوای تروریست ها در این کشور نشود، موافق هستیم.

نقض آتش‌بس و واقعه «خان طومان»

در حالی که طبق توافق آمریکا و روسیه، از صبح ۱۷ اردیبهشت ماه آتش‌بس در «حلب» و اطراف آن برقرار شده بود، اما این آتش‌بس ساعاتی بیشتر دوام نیاورد و تروریست‌های مختلف در ائتلافی یکپارچه زیر پرچم «جبهة النصره» به خان‌ طومان شهرکی در جنوب غرب حلب، حمله کردند. مسئولیت نقض این آتش‌بس بطور مستقیم با آمریکا بود، زیرا این کشور باید با کنترل گروههای تروریستی اجازه شروع مجدد درگیری ها در حلب را نمی داد، اما با ارسال حجم زیادی از تجهیزات نظامی، گروههای معارض در این شهر تقویت شده و با نقض آتش‌بس دست به عملیات فراگیری علیه نیروهای مقاومت زدند؛ عملیاتی که به شهید و مجروح شدن تعدادی از مدافعان حرم از جمهوری اسلامی ایران انجامید.

تجربه برقراری و نقض آتش بس در سوریه نشان می دهد که گروههای تروریستی تکفیری به هیچ وجه به آن پایبند نیستند و از هر فرصتی برای گسترش اقدامات تروریستی استفاده خواهند کرد.

همین تجربه تلخ باعث شد تا علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در همان ایام، با اشاره به سوءاستفاده گروه‌های تروریستی از شرایط آتش‌بس در سوریه و انجام تحرکات محدود در جنوب حلب گفت: رخداد خان‌طومان نشان داد که نگرانی‌های مطرح شده از سوی ایران کاملاً درست و متناسب با واقعیت‌های صحنه بوده و آتش‌بس صرفاً فرصتی برای بازسازی گروه‌های تروریستی از سوی دولت‌های حامی آنان خواهد بود.

وی البته یادآور شد که قطعا ایران با متحدین خود یعنی روسیه، سوریه و حزب‌الله، اتفاقات اخیر حلب را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت.

آتش‌بس جامع؛ راهی برای مقابله با فریبکاری غربی ها و تروریست ها

وزیر دفاع کشورمان در نشست سه جانبه وزاری دفاع ایران، روسیه و سوریه با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران راه حل بحران سوریه، عراق، یمن و سایر کشورها و مناطق درگیر را از یک طرف مبارزه قاطع و بدون استثناء بر علیه تروریست‌ها و انسداد کامل حمایت‌های مادی و سیاسی از آنها تا مرحله ریشه‌کنی ترور و تروریسم و از طرفی ایجاد فضای امن و آرام برای تعیین سرنوشت سیاسی این کشورها توسط مردم می داند، گفت: آتش‌بس جامع، فراهم شدن امکان امدادرسانی و اقدام بشردوستانه و به طور همزمان، ممانعت از تجهیز و پشتیبانی جریانات تروریستی و در عین حال اقدام قاطع نظامی بر علیه تروریست ها را یک اصل و گامی اولیه برای برگشت ثبات و امنیت در منطقه می‌دانیم.

اما نکته قابل تامل دیگر در این نشست، استفاده از عنوان «مقام عالی هماهنگ کننده اقدامات سیاسی، نظامی و امنیتی ایران با روسیه و سوریه» برای علی شمخانی در اخبار اعلام شده از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشورمان است که می تواند، نشان دهنده این مساله باشد که ۳ کشور شرکت کننده در این نشست، تصمیمات جدی‌تر برای مقابله با تروریست ها و تکفیری ها اتخاذ کرده اند و باید دید در آینده تا چه میزان همکاری ها و هماهنگی های ایران، روسیه و سوره بیشتر خواهد شد.

مقام عالی هماهنگ کننده اقدامات سیاسی، نظامی و امنیتی ایران با روسیه و سوریه، با ابراز خرسندی از دستاوردهای نشست وزرای دفاع ایران، سوریه و روسیه در تهران، گفت: همزمان با افزایش هماهنگی های نظامی برای مقابله با تروریسم تکفیری، فعال‌سازی بیش از پیش ظرفیت های سیاسی برای دستیابی به راهکاری فراگیر به منظور توقف جنگ و خونریزی نیز از جانب سه کشور پیگیری می‌شود.

از میان سخنان وزیر دفاع و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به روشنی می توان خواست و نیت جمهوری اسلامی ایران برای برقرای آتش‌بس در سوریه را دریافت کرد، اما برخلاف این نیت بشردوستانه ایران، طرف های غربی به همراه متحدین مرتجع عربی خود در منطقه به سرکردگی عربستان سعودی، نه تنها تصمیم مشخصی برای جلوگیری از کشتار بی‌رحمانه مردم به دست تروریست های تکفیری ندارند؛ بلکه با دمیدن در اختلافات قومی و مذهبی درصدد شعله ور ساختن بحران و دستیابی به اهداف شوم خود هستند.

تاکید بر حمایت از دولت و ملت سوریه

حمایت همه جانبه از سوریه توسط روسیه، در ماههای گذشته محل بحث بوده است و در مقاطعی، اقدامات این کشور شبهاتی را ایجاد می کرد، اما با برگزاری نشست سه جانبه وزاری دفاع ایران، روسیه و سوریه به میزبانی تهران و تاکید بر حمایت همه جانبه از ملت و دولت سوریه، به بسیاری از این شبهات پاسخ داده شد.

وزیر دفاع ایران در دیدار با وزیر دفاع سوریه با اشاره به اینکه اقدام قاطع و تمام كننده بر عليه تروریسم و استقرار صلح و ثبات در منطقه و جهان سياست هاي اعلامي و اعلاني ایران به شمار می رود، گفت: بر اساس خواست دولت قانوني اين كشور حمایت از دولت و ملت سوريه در مقابله با تروریسم را وظیفه خود می‌دانیم.

ارتشبد سرگئی شویگو وزیر دفاع فدراسیون روسیه در دیدار با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با ابراز خرسندی از گفتگوها و هماهنگی های انجام شده در نشست تهران ابراز امیدواری کرد که برگزاری این اجلاس، موجب افزایش همکاری سه کشور در روند مقابله موثر با تروریسم و برقراری امنیت و ثبات پایدار در سوریه شود.

سردار رسول سنایی راد معاون سیاسی سپاه پاسداران، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت برگزاری نشست ۳ جانبه اظهارداشت: این نشست برای هماهنگی بین ۳ کشوری که در مقابله با تروریست ها و جریان تکفیری با هم همکاری می کنند برگزار شد.

وی افزود: نشست سه جانبه وزرای دفاع ایران، روسیه و سوریه یک پدیده است و برای نخستین بار در این سطح برگزار می شود، اما یک پدیده معمول برای مجموعه هایی است که قرار است در یک صحنه نظامی حضور داشته باشند.

معاون سیاسی سپاه با بیان اینکه این نشست پیامدهای سازنده و خوبی داشت، گفت: این نشست به اهداف از پیش تعیین شده رسید و هر ۳ کشور با تجارب و برداشت هایی که از تروریست ها دارند، تبادل نظر کردند.

با مرور آنچه در نشست تهران گذشت، می‌توان نشست وزرای دفاع ۳ کشور ایران، روسیه و سوریه را گامی در جهت عزم جدی سه کشور برای مقابله با تروریسم تکفیری و حمایت همه جانبه از دولت و ملت سوریه و عراق دانست. با توجه به حضور وزیر دفاع روسیه و سوریه در این نشست راهبردی، می توان این نشست را نقطه عطفی در روند همکاری ها برای مقابله با تروریست های تکفیری و حامیان آنها در منطقه و جهان قلمداد کرد.