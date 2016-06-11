سیستم یکپارچه سازی ارائه خدمات شهری شهرداری همدان راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس نوراله زاده صبح شنبه در جلسه هیئت امنای مرکز مطالعات و پژوهش های شورای شهر همدان افزود: شهرداری همدان از معدود شهرهایی است که به دنبال نوآوری بوده تا مدیریت منعطف و بروزی داشته باشد که این اقدام در جای خود قابل تقدیر است.

نوراله زاده با اشاره به اینکه راه اندازی سیستم یکپارچه شهرسازی و نوسازی در شهرداری همدان در حال پیگیری است، افزود : این امر یکی از بهترین اقداماتی است که در راستای تحقق شهرداری الکترونیک و ارتقای بهره وری، تحقق واقعی تکریم ارباب رجوع و تسریع در اقدامات شهرداری در سطح شهر برای ارائه خدمات الکترونیک اتفاق می افتد.

وی با بیان اینکه راه اندازی سامانه پرداخت عوارض خودروها یکی از دغدغه های مدیریت شهری همدان در سالهای گذشته بود، اضافه کرد: با توجه به اینکه چندین جلسه برای اجرایی کردن قانون در راستای پرداخت عوارض سالیانه و معوقات عوارض خودرو به شهرداری و اجرایی کردن قانون توسط دفاتر اسناد رسمی مورد مطالبه قرار می گرفت اما به دلیل نبود زیرساختها محاسبه عوارض به صورت آنلاین این امر امکان پذیر نبود که هم اکنون با پیگیری های به عمل آمده مقدمات این کار اجرایی شده که علاوه بر کسب درآمد پایدار برای شهرداری بستر اجرایی شدن قانون و نیز تسریع در پرداخت عوارض خودرو برای شهروندان امکان پذیر شده است.

سیستم یکپارچه سازی شهرداری باید در طرح تفصیلی نمود پیدا کند

نایب رئیس شورای اسلامی شهر همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه سیستم یکپارچه سازی شهرداری باید در طرح تفصیلی نمود پیدا کند، افزود: برآیند و انتظار موردنظر از طرح تفصیلی گذشته کمتر اتخاذ شده و عرصه های مختلف نه تنها تاثیر نداشته بلکه اهرم بازدارنده بوده است.

حمیدرضا طبی مسرور با بیان اینکه یکی از رسالتهای عمده شهرداریها اجرایی کردن طرح تفصیلی است، اضافه کرد: با راه اندازی سیستم یکپارچه ارائه خدمات شهری شاهد تحولات در مدیریت شهری خواهیم بود.

رئیس کمیسیون معماری شهرسازی و فنی عمرانی شورای شهر همدان نیز با اشاره به قدرت انفجار اطلاعات و تکنولوژی عنوان کرد: دهکده جهانی با نرم افزارها و تکنولوژیهای مدرن همچون سیستم یکپارچه سازی سامانه شهرداری اتفاق می افتد.

سیستم یکپارچه الکترونیکی زبان مشترک دنیا است

ابراهیم مولوی اظهار داشت: امروزه سیستم یکپارچه الکترونیکی زبان مشترک دنیا است و راه اندازی این سیستم در شهرداری همدان نوعی احترام به شهروندان در ارائه خدمات بهتر است.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان نیز با اشاره به اینکه امروزه قدرت دنیا بر فن آوری و اطلاعات می چرخد، گفت: باید شورا اعتبارات و حمایت های لازم را برای سازمان فن آوری و اطلاعات شهرداری لحاظ کند تا با راه اندازی سیستم یکپارچه سازی خدمات رسان موضوع شهر الکترونیک تحقق یابد.

علی رضایی سازمان فن آوری و اطلاعات شهرداری همدان را بهترین فرصت و مکان برای ایجاد افزایش راندمان کاری و خدمات سریع برشمرد و افزود: کمترین سرمایه گذاری در این سازمان چندین برابر آورده و درآمدزایی برای شهرداری را به دنبال خواهد داشت.

رضایی با بیان اینکه با راه اندازی سیستم یکپارچه سازی خدمات رسان در شهرداری خطاهای انسانی نیز کاهش می یابد، افزود: این سیستم در ایجاد عدالت اجتماعی نیز تاثیرگذار است چرا که با تحقق این فن آوری تمامی شهروندان برابر از خدمات بهره مند می شوند.

سامانه پرداخت عوارض شهرداری از طریق سیستم یکپارچه بزودی شروع می شود

مدیرعامل سازمان فن آوری و اطلاعات شهرداری همدان نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از فعالیت و اقدامات این سازمان در زمینه راه اندازی سیستم یکپارچه سازی خدمات رسانی شهری پرداخت و گفت: سامانه پرداخت عوارض شهرداری از طریق سیستم یکپارچه بزودی به صورت پایلوت از منطقه یک شهرداری همدان شروع می شود.

مهدی مجیدی از مزایای راه اندازی سیستم یکپارچه ارائه خدمات شهری را شامل سرعت و دقت در محاسبات، سرعت در انجام عملیات، کاهش تردد شهروندان در شهر و سفر درون شهری، تسهیل در ارائه خدمات برشمرد و گفت: سیستم یکپارچه الکترونیکی شهرداری همدان دارای 41 فرآیند است که واحد املاک یکی از این فرآیندهاست.

مجیدی از بروز شدن و بانک اطلاعاتی بیش از 60 درصد املاک شهر همدان خبر داد.