دبیر همایش بین المللی اسلام و حقوق بشردوستانه منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از حکم سیدامیر محسن ضیائی خطاب به محمد شهاب الدین محمدی عراقی آمده است: «با توجه به سوابق، حوزه مسئولیت و تخصص مربوطه به موجب این حکم، جنابعالی به عنوان دبیر همایش بین المللی اسلام و حقوق بشردوستانه که هفدهم و هجدهم آذرماه سال جاری در شهر مقدس قم برگزار می شود، منصوب می شوید.

نظر به اهمیت این همایش و فرصت به وجود آمده برای تبادل دانش، اطلاعات و تجربیات در حوزه حقوق بین الملل بشردوستانه و آموزه های ارزشمند اسلامی از جنابعالی انتظار می رود با بهره گیری از ظرفیت های علمی و تخصصی در حوزه های علمیه و دانشگاه های کشور و مراکز علمی و آموزش بین المللی و با برنامه ریزی منسجم و کارآمد، تمام تلاش و توان خود را در جهت برگزاری هر چه بهتر، با شکوه تر و پربارتر همایش مزبور به کار گرفته و گزارش روند اجرای برنامه ها را به طور مرتب به اینجانب منعکس نمایید.»