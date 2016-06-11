۲۲ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۳۶

بخشدار دهدز:

راه درمانی برای کودک بدون چشم ایذه ای پیدا نشد

اهواز - بخشدار دهدز شهرستان ایذه گفت: تاکنون برای کودک بدون چشم روستای شیوند دهدز راه درمانی پیدا نشده است.

حجت الله خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کودکی به نام آرش هشت ماه پیش در روستای شیوند دهدز بدون چشم متولد شد. تاکنون تلاش ها برای درمان این کودک بی فایده بوده و راه درمانی برای آن پیدا نشده است.

وی افزود: هر چند متخصصان بسیاری این کودک را معاینه کردند ولی متاسفانه اصلا برای این کودک چشمی تشکیل نشده است.

بخشدار دهدز تصریح کرد: تنها یک پزشک شیرازی حاضر به معالجه کودک شده بود که وی هم با معاینه آرش هشت ماهه اعلام کرد اصلا برای این نوزاد عدسی تشکیل نشده و امکان درمانش وجود ندارد.

خسروی بیان کرد: مقرر شده اسناد پزشکی این کودک را آرشیو کرده و ابتدا برای معاونت درمان استان ارسال کرده و سپس آنها وزارت بهداشت را با ارسال کپی این اسناد پزشکی در جریان موضوع قرار دهند.
 

