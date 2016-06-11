ویژه برنامه «برآستان جانان» در منطقه ۳ تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «برآستان جانان» ویژه ماه مبارک رمضان به همت مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۳ با برنامه های مذهبی، فرهنگی، هنری با حضور شهروندان در مساجد پایتخت برگزار می شود.

سخنرانی با موضوع یک حدیث از بزرگان دین، جزءخوانی قرآن کریم، آشنایی با احکام دینی، مسابقه رازهای آسمانی، کتابخوانی، ایستگاه های هنری برای کودکان، اقامه نمازجماعت و افطاری ساده بخشی از این ویژه برنامه به شمار می رود.

همچنین شهروندان پایتخت برای حضور در این برنامه می توانند روزهای سه شنبه ۲۵، چهارشنبه ۲۶ وپنج شنبه ۲۷ خرداد برابر با (۸ و ۹ و ۱۰) رمضان به مسجد امام علی(ع) به نشانی خیابان شریعتی، خ جلفا، پایین تراز میدان شهید احمدی روشن(کتابی)، روزهای شنبه ۲۹، یکشنبه ۳۰ ودوشنبه ۳۱ خردادبرابر با (۱۲ و ۱۳ و ۱۴) رمضان به مسجد شهید نواب صفوی به نشانی خیابان ولیعصر(عج) ابتدای اتوبان نیایش، مجتمع مسکونی فجر، روزهای سه شنبه یکم، چهارشنبه ۲ و پنج شنبه ۳ تیرماه برابر با(۱۵ و ۱۶ و ۱۷) رمضان به مسجد امام حسین(ع) به نشانی خیابان شریعتی روبه روی خیابان دولت، کوچه امامزاده، خ شهید شکرابی مراجعه کنند.

ویژه برنامه «برآستان جانان» با رویکرد احیای فرهنگ دینی چندسالی است که به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و فرهنگ سراهای تهران برگزار شده است و امسال با همکاری امورمساجد تهران ازساعت ۲۰ تا ۲۲ برگزارمی شود.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشترمی توانند با شماره تلفن های ۲۰-۲۲۸۷۲۸۱۸ تماس بگیرند.