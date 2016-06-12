رایزنی ها برای بازنگری در اساسنامه و عنوان فراکسیون زنان مجلس

فریده اولاد قباد در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح روند تشکیل فراکسیون زنان در مجلس دهم گفت: برای رایزنی ها در خصوص تشکیل فراکسیون زنان تاکنون ۳ جلسه برگزار شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این جلسات پیرامون اساسنامه فراکسیون زنان و سیاست های کلان، استراتژی ها و چشم انداز های این فراکسیون گفتگوهایی صورت گرفته است.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یکشنبه هفته جاری(امروز) بحث ها در مورد بازنگری روی اساسنامه فراکسیون با توجه به افزایش تعداد زنان در مجلس دهم ادامه خواهد یافت.

اولاد قباد با اشاره به احتمال تغییر نام فراکسیون زنان به فراکسیون زنان و خانواده اظهار داشت: قرار است هریک از اعضای فراکسیون اولویت هایش در خصوص فراکسیون زنان را اعلام کند.

وی در تشریح اولویت هایش برای فراکسیون زنان گفت: کار آفرینی و ساماندهی زنان سرپرست خانوار، بد سرپرست و آسیب دیده اجتماعی، همچنین بررسی پدیده اسیدپاشی از مهمترین اولویت های بنده در فراکسیون زنان است.