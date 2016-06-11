کاهش ۸ درجه دما در گلستان/احتمال رگبار پراکنده و وقوع سیل

سیدمحمدرضا رضوی در رابطه با الگوهای پیش یابی در سطح استان گلستان به خبرنگار مهر گفت: از روز جمعه بعدازظهر منطقه تحت تأثیر جریانات خنک و مرطوب قرار گرفته است و تا روز سه شنبه این وضعیت ادامه دارد و شاهد کاهش تدریجی دمای هوا بین ۶ الی ۸ درجه هستیم.

رضوی افزود: برای روزهای شنبه و یکشنبه آسمان استان را نیمه ابری تا ابری گاهی همراه با رگبار پراکنده ، رعد و برق و وزش باد پیش بینی می‌کنیم.

وی تصریح کرد: این شرایط تا روز دوشنبه ادامه دارد اما از دوشنبه شب علاوه بر رگبار و رعد و برق، بارش مؤثر باران و وزش شدید باد هم پیش بینی می‌کنیم.

مدیرکل هواشناسی استان گلستان از تداوم بارش‌ها تا روز سه شنبه خبرداد و گفت: به دلیل وقوع بارش های رگباری در مناطق مستعد، شیبدار و کوهستانی احتمال بروز سیل ناگهانی دور از انتظار نیست.

وی تصریح کرد: روز سه شنبه از شدت بارش‌ها کاسته می‌شود و روزهای چهارشنبه و پنجشنبه شاهد جوی آرام در سطح استان خواهیم بود.

رضوی افزود: در حال حاضر گرمترین شهر استان گنبدکاووس با ۲۹ درجه و ایستگاه هاشم آباد گرگان با ۲۵ درجه خنک‌ترین شهر استان گزارش شده است؛ همچنین دمای شهر گرگان در حال حاضر ۲۷ درجه سانتی گراد و جهت وزش باد جنوب غربی است.