  1. استانها
  2. اردبیل
۲۲ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۳۰

معاون گردشگری میراث فرهنگی اردبیل:

جشنواره‌های گردشگری اردبیل نیازمند ابلاغ به هنگام اعتبار است

اردبیل - معاون گردشگری میراث فرهنگی استان اردبیل گفت: مشکل عمده برگزاری جشنواره‌های گردشگری استان ابلاغ نا به هنگام اعتبارات است.

قادر تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در اغلب جشنواره‌ها مبلغ اختصاصی برای برگزاری به واقع اندک بوده و کفاف برگزاری یک برنامه مطلوب را نمی‌دهد.

وی افزود: در عین حال ابلاغ دیرهنگام جشنواره در برخی مواقع تخصیص کمتر از میزان تعیین شده موجب می‌شود در برخی مواقع برنامه برگزاری جشنواره‌ها تغییر یابد.

معاون گردشگری میراث فرهنگی استان تصریح کرد: تمامی برنامه‌ها و جشنواره‌های گردشگری نیازمند این است که از یک برنامه زمانی مناسب برخوردار باشد تا بتواند در موعد مقرر به اجرا درآید.

تقی زاده افزود: برگزاری جشنواره‌های گردشگری به دلیل اینکه می‌تواند جاذبه‌های گردشگری استان را در حد قابل‌توجهی معرفی کند مورد تأکید است.

وی با بیان اینکه  جشنواره گردشگری بهترین گزینه تبلیغ و معرفی جاذبه‌ها است، موفقیت در برگزاری بهینه جشنواره‌ها را نیازمند تخصیص اعتبار مناسب دانست.

محمد میرزایی ناطق

