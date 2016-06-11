۲۲ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۵۴

معرفی بیشتر سومین حرم اهل بیت(ع) اولویت اصلی مرکز فارس است

شیراز – مدیر کل صدا و سیمای فارس معرفی و شناساندن سومین حرم اهل بیت(ع) و حضرت شاهچراغ(ع) به عنوان مهمترین اولویت های مرکز فارس عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تقی سهرابی ظهر شنبه در دیدار مدیران صدا و سیمای فارس با نماینده ولی فقیه در فارس، گفت: پروژه استودیو حرم در دو سال مای ۹۳ و ۹۴ کلید خورده است و به زودی فاز اول آن راه اندازی می شود.

وی ادامه داد: کل اعتبار لازم برای راه اندازی کامل این مجموعه ۵.۵ میلیارد تومان است که تاکنون یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان کمک شده و ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان نیز از اعتبارات ملی سازمان تجهیزات سفارش داده شده است.

مدیر کل صدا و سیمای فارس افزود: راه اندازی استودیو رادیو نیز در مجموعه حرم مطهر پیش بینی شده که با راه اندازی این مجموعه ها حضور سومین حرم اهل بیت(ع) در برنامه های سراسری بیشتر خواهد شد.

سهرابی تصریح کرد: برای رسیدن به این مهم از هیچ تلاشی کوتاهی نخواهیم کرد زیرا معرفی سومین حرم اهل بیت(ع) از اولویت های مرکز فارس است.

کد مطلب 3682848

