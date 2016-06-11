۲۲ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۱۱

مدیرکل ورزش و جوانان اردبیل:

طرح استعدادیابی شطرنج در مدارس و دانشگاه‌های اردبیل اجرا شود

اردبیل – مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل بر لزوم اجرای برنامه و طرح‌های استعدادیابی شطرنج در مدارس و دانشگاه‌های این استان با هدف توسعه این رشته تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب بهتاج ظهر شنبه در مجمع انتخاباتی هیئت شطرنج استان اردبیل با اشاره به ضرورت استعدادیابی مناسب در این رشته ورزشی تصریح کرد: لازم است عقب‌ماندگی‌های این رشته ورزشی در استان با سرعت رفع شود.

وی متذکر شد: در این راستا هیئت شطرنج می‌تواند برنامه‌هایی با آموزش‌وپرورش و دانشگاه در  راستای شناسایی استعدادها برگزار کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان افزود: ما در کشتی برای هزار نفر و در تکواندو برای ۷۰۰ نفر استعدادیابی انجام دادیم و این مهم باید در رشته شطرنج اجرایی شود.

وی خواستار استفاده از تمامی ظرفیت و پتانسیل‌های این رشته ورزشی و افراد صاحب‌فکر شد و تأکید کرد: میزبانی مسابقات بین‌المللی فجر شطرنج در دستور کار قرار گرفته است.

بهتاج با تاکید بر اینکه در بحث جذب رشته های ورزشی انگیزش روانی ورزشکاران مورد غفلت بوده و لازم است هیئت‌ها به این مهم توجه نشان دهند، ادامه داد: در بیشتر مواقع زمینه‌های جذب و ایجاد علاقه‌مندی ورزشکاران برای رونق رشته ورزشی خاص مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

وی اضافه کرد: از جمله در رشته شطرنج لازم است انگیزش‌های روانی مورد توجه باشد و لازم است تخریب جدید هیئت شطرنج استان برای جلب نظر ورزشکاران و علاقه‌مندان به این رشته اقدام کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان با اشاره به قرارگیری شطرنج استان در لیگ دسته یک کشوری ادامه داد: شطرنج در گروه رشته‌های ورزشی با سابقه تاریخی است و با این وجود هنوز  استان اردبیل به جایگاهی که شایسته آن است دست نیافته است.

کد مطلب 3682853
محمد میرزایی ناطق

