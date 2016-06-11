به گزارش خبرنگار مهر، ایوب بهتاج ظهر شنبه در مجمع انتخاباتی هیئت شطرنج استان اردبیل با اشاره به ضرورت استعدادیابی مناسب در این رشته ورزشی تصریح کرد: لازم است عقب‌ماندگی‌های این رشته ورزشی در استان با سرعت رفع شود.

وی متذکر شد: در این راستا هیئت شطرنج می‌تواند برنامه‌هایی با آموزش‌وپرورش و دانشگاه در راستای شناسایی استعدادها برگزار کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان افزود: ما در کشتی برای هزار نفر و در تکواندو برای ۷۰۰ نفر استعدادیابی انجام دادیم و این مهم باید در رشته شطرنج اجرایی شود.

وی خواستار استفاده از تمامی ظرفیت و پتانسیل‌های این رشته ورزشی و افراد صاحب‌فکر شد و تأکید کرد: میزبانی مسابقات بین‌المللی فجر شطرنج در دستور کار قرار گرفته است.

بهتاج با تاکید بر اینکه در بحث جذب رشته های ورزشی انگیزش روانی ورزشکاران مورد غفلت بوده و لازم است هیئت‌ها به این مهم توجه نشان دهند، ادامه داد: در بیشتر مواقع زمینه‌های جذب و ایجاد علاقه‌مندی ورزشکاران برای رونق رشته ورزشی خاص مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

وی اضافه کرد: از جمله در رشته شطرنج لازم است انگیزش‌های روانی مورد توجه باشد و لازم است تخریب جدید هیئت شطرنج استان برای جلب نظر ورزشکاران و علاقه‌مندان به این رشته اقدام کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان با اشاره به قرارگیری شطرنج استان در لیگ دسته یک کشوری ادامه داد: شطرنج در گروه رشته‌های ورزشی با سابقه تاریخی است و با این وجود هنوز استان اردبیل به جایگاهی که شایسته آن است دست نیافته است.