حمایت سرمربی تیم فوتبال اسپانیا از «داوید دخیا»

به گزارش خبرگزاری مهر، «ال دیاریو» روز گذشته مطلبی را منتشر کرد مبنی بر اینکه «داوید دخیا» دروازه بان اسپانیا قرار ملاقاتی بین دو بازیکن زیر ۲۱ سال اسپانیا و دو دختر زیر سن قانونی در هتلی در شهر مادرید را ترتیب داده است.

این موضوع تا آنجا پیش رفت که حتی عنوان شد این احتمال وجود دارد دخیا مجبور به ترک فرانسه، محل برگزاری رقابتهای یورو ۲۰۱۶ شود.

اسپانیا روز دوشنبه در نخستین بازی خود به مصاف جمهوری چک خواهد رفت.

«ویسنته دل بوسکه» با اعلام حمایت از دروازه بان تیم ملی اسپانیا اظهار داشت: فکر می کنم دخیا همه توضیحاتی که می بایست می داده را داده است و روشن کرده که این قضایا هیچ ارتباطی با او ندارد. تیم ملی اسپانیا در همه زمان ها از دخیا حمایت می کند. ما همه در این یکی دو روز با دخیا دیدار کردیم و او تاکید کرد که ارتباطی با این پرونده ندارد. ما با او همدردی می کنیم و باید بگویم همه چیز خیلی عادی و طبیعی است.