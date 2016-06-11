رفع مشکل بیکاری ۲۰ ساله کرمانشاه در مدت چند ماه ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله رازانی امروز شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی استان کرمانشاه که در محل استانداری کرمانشاه برگزار شد، با تاکید بر توجه به خودسازی و مراقبت در ماه مبارک رمضان اظهار داشت: سه سال از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید می‌گذرد و توقعاتی غیرمنصفانه از این دولت مطرح می‌شود در حالیکه پیش از این ۸ سال سوء مدیریت در کشور حاکم بود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اقدامات مطلوب دولت تدبیر و امید افزود: کاهش نرخ تورم از ۴۰ درصد به ۱۰ درصد اقدامی در نوع خود مطلوب است که در دولت تدبیر و امید شاهد آن بودیم و نباید توقع داشت در مدت چندماهی که از نهایی شدن برجام می‌گذرد همه مشکلات کشور برطرف شود.

رازانی در خصوص بحث اقتصاد مقاومتی و دستور کار دولت تدبیر و امید در این راستا گفت: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در معاونت اول ریاست جمهوری تشکیل و وظایف همه دستگاه‌ها مشخص و ابلاغ شده است.

وی با اشاره به انتقادات مطرح شده به مدیریت ارشد استان گفت: کمتر از ۹ ماه از شروع به کار مدیریت ما در استان می‌گذرد و توقع می‌رود که طی مدت کوتاه مشکل ۲۰ سال بیکاری این استان برطرف شود در صورتیکه رفع معضل بیکاری در مدت زمان کوتاه با توجه به شرایط ممکن نیست.

استاندار کرمانشاه گفت: انتقاد ناحق نمی‌پذیریم اما از انتقادات منطقی و همراه با پیشنهاد و استدلال استقبال می‌کنم و خرسند می‌شوم اما متاسفانه انتقادات عده‌ای علیه مدیریت ارشد استان ناعادلانه و به دور از تقوا است.

رازانی اولویت بندی برای اجرای پروژه‌های زیرساختی در روستاهای استان رامهم دانست و بیان کرد: در روستاها مسائل و نیازهای زیادی وجود دارد اما منابع موجود محدود است و باید اولویت بندی شود.

وی از اختصاص ۳۰ میلیارد تومان بودجه به روستاهای استان کرمانشاه از محل صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: همچنین ۱۰ درصد از اعتبارات استانی نیز به روستاها اختصاص می‌یابد تا قدری از مسائل در روستاها و مشکلات روستائیان در بحث آب برطرف شود.

استاندار کرمانشاه با تاکید بر برگزاری منظم جلسات برای پیگیری مسائل روستاهای استان گفت: طرح سامانه گرمسیری نیز از پروژه های بسیار مهم و اثرگذار در استان است که باید در اجرای آن بیش از پیش تلاش شود.