خبرگزاری مهر، گروه استانها- زهرا بهرامی: تیرماه سال ۱۳۹۰ بود که موزه منطقهای گرگان و نخستین موزه منطقهای شمال کشور به روی بازدیدکنندگان بسته شد.
مسئولان وقت وعده داده بودند پس از گذشت سه ماه و با پایان تعمیرات (رنگآمیزی دیوارهای داخلی)، موزه به روی علاقهمندان به آثار تاریخی باز شود؛ اما عملیات تعمیرات دو ماه بیشتر ادامه نداشت ولی در موزه همچنان بسته مانده است.
حالا تنها کمتر از ۱۰ روز تا رسیدن به تیرماه و ورود به ششمین سال تعطیلی این موزه میگذرد، تعطیلی طولانیمدت و ابهامبرانگیز این موزه هم چنان برای شهروندان گرگانی و عابرانی که هرروز از خیابان شهدا میگذرند سوالات بی پاسخ زیادی را ایجاد می کند.
تعطیلی طولانیمدت و ابهامبرانگیز موزه برای شهروندان گرگانی و عابرانی که هرروز از خیابان شهدا میگذرند سوالات بی پاسخ زیادی را ایجاد می کند
موزهایی که استاد نوشین دخت نفیسی در صفحهی ۱۱۹ کتاب موزهداری از آن بهعنوان موزه منطقهای یادکرده است. در طبقهبندی و درجهبندی موزهها، پس از موزه ملی، موزههایی منطقهای، استانی و محلی قرار دارند.
پس از تشکیل استان گلستان پژوهشهای باستانشناسی در آق تپه (۱۳۷۹)، دیوار بزرگ گرگان (۸۸-۱۳۸۰)، نرگس تپه (۱۳۸۵) و محوطه بازگیر (۱۳۷۹) باعث روشن شدن گوشههایی از تاریخ این سرزمین شد.
به نمایش درآمدن منتخبی از این یافتهها و اشیای حاصل از کاوشهایی تو رنگ تپه (۵۶-۱۳۱۰)، شاه تپه (۱۳۱۲)، یاریم تپه (۱۳۴۱) و شهر تاریخی گرگان (۵۷-۱۳۵۳) پیشینه استان گلستان از هفت هزار و ۳۴۰ سال پیش تا عصر حاضر رسانده بود و این یافتهها بهصورت چرخشی در موزه منطقهای گرگان در کنار سایر آثار متعلق به مازندران و گیلان به نمایش درآمده بود. به علت تنوع اشیای به نمایش درآمده موزه گرگان در آن سالها این موزه بهعنوان موزه منطقهای شهرت گرفت.
درواقع به جهت فراهم کردن امکانات پژوهشی و آشناییی با نحوه زندگی گذشتگان و شناساندن میراثهای فرهنگی به عموم علاقهمندان و مردم فرهنگ دوست بود که ایده احداث موزه منطقهای گرگان در سالهای پیش از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی قوت گرفت و مقدمات آن فراهم شد.
در بهمنماه ۱۳۶۷ همزمان با ایامالله دهه فجر انقلاب اسلامی نخستین موزه منطقهای شمال کشور در شرق استان مازندران تحت عنوان موزه گرگان افتتاح شد.
از موزه سنگقبر تا موزه منطقهای گرگان
یک کارشناس ارشد حوزه میراث فرهنگی در خصوص نخستین موزه استان گلستان به خبرنگار مهر گفت: این موزه در نخستین گام تحت عنوان موزه سنگنوشته مدنظر بود و با این اندیشه نیز پایهریزی شد اما بهمرورزمان با توجه به وجود اشیاء تاریخی، فرهنگی و مردمشناسی همراه با کاربری اداری بخشهای باستانشناسی و مردمشناسی در آن شکل گرفت.
مجید رمضانی مفرد به تشریح بخشهای مختلف موزه گرگان پرداخت و خاطرنشان کرد: پیش از تعطیلی موزه دورتادور حیاط آن سرسبز آن با سنگنوشتههایی از قرن هشتم تا دهم هجری قمری تماشاگران را به دیدار میطلبید.
وی اظهار کرد: عمدهترین سنگها از نوع ریشهای، گهوارهای و... بود که بر روی آنها عموماً آیاتی از کلامالله مجید، صلوات کبیر، احادیث، اشعار و نام متوفی همراه با شغل و پیشه و تاریخ فوت حکشده بود.
خاک خوردن اشیاء تاریخی در انبار
رمضانی فرد در تشریح بخش باستانشناسی موزه منطقهای گرگان افزود: در ویترین این بخش نگرشی عمیق بیش از هشتهزارساله از تاریخ ایرانزمین و خطه گلستان سرسبز اشیائی از دورههای پیشازتاریخ، دوره تاریخی و اسلامی به نمایش گذاشتهشده بود.
این پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی گلستان ادامه داد: نمونههای مختلف ظروف سفالی، جنگافزارهای مفرغی، زیورآلات طلایی و ظروف منقوش و آبگینههای زیبای دوره اسلامی و همچنین سکههای از دوره اشکانی تا قاجاریه آثاری بود که هرکدام بهنوبه خود به لحاظ اهمیت تکنیک و ساخت در دورههای مختلف دارای جنبههای ویژه و بعضاً منحصربهفرد بودند.
وی به تشریح بخش مردمشناسی موزه گرگان پرداخت و بیان کرد: در این بخش موزه همگام با سفری کوتاه، زندگی انسانهایی به نمایش گذاشتهشده بود که خلاقیت ابتکار و هنر والایشان فصل نوینی را در شناخت تاریخ و فرهنگ ایرانزمین را گشوده بود.
رمضانی فرد خاطرنشان کرد: اشیایی که هرکدام جلوههایی از زندگی شرقی در برابر نگاه میگستراند، غرفههایی که با نور چلچراغهای بلورین روشن نشده، بلکه بافروغ زندگی و دل آگاهی نیاکانمان درگذر زمان برایمان میراث نهاده بود و هر یک پیامآورانی از پس قرنهای تاریخ بودند که عبارت از: بخش ابزارآلات کشاورزی و دامداری، سوارکاری، فلزکاری، روشنایی، سلمانی و طب سنتی، پوشاک و استحمام و زیورآلات تزئین شده بود که چشم هر بینندهای را به خود خیره میکرد.
وی اضافه کرد: متأسفانه سالهاست این بخش از موزه گرگان که زیباترین بخش موزه منطقهای گرگان بوده، جای خودش را به مخزن اشیاء تاریخی داده و خود نیز (اشیاء مردمشناسی) سرگردان در لابهلای کارتنهای بیرنگ و بوی انبار جا خوش کردهاند.
باوجود بسته بودن طولانیمدت درِ موزه به روی همگان و سکوت مسئولان واقعاً امکان تائید یا رد بخش پایانی صحبتهای کارشناس مسئول سابق حفظ و احیای آثار تاریخی گلستان که از خاک خوردن و سرگردانی اشیاء تاریخی در انبار حکایت دارد، وجود ندارد اما شنیدهها حکایت از تخریبهای گسترده در موزه منطقهای گرگان دارد و بسیاری معتقدند استعفای قربانعلی عباسی سرپرست سابق موزه گرگان در سال ۱۳۹۲ نیز بیارتباط بابی تدبیریها و بیبرنامگیهای صورت گرفته در مرمت موزه و تعطیلی طولانیمدت آن نبوده است و وی به نشان اعتراض به تعطیلی سهماهه موزه گرگان که آن زمان به دو سال رسیده بود، استعفا داده است.
بسته بودن درها تا اتمام استانداردسازی و بهسازی
اما کارشناس مسئول امور موزههای استان گلستان دلیل تعطیلی طولانیمدت موزه باستانشناسی گرگان را نهتنها دلیل بیبرنامگی و بیتدبیری نمیداند، بلکه معتقد است، درِ آن تا اتمام استانداردسازی و بهسازی کامل باید بسته باشد.
غلامرضا حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همیشه بازپیرایی، استانداردسازی و بهسازی یک بنا به زمان و هزینه بیشتری نسبت به ساخت یک بنا نیاز دارد. وی افزود: تلاش داریم در بهسازی موزه باستانشناسی گرگان به هویت فرهنگی و ساختار معماری آن خدشهای وارد نشود اما بهجرات میتوان گفت دلیل اصلی طولانی شدن تعطیلی موزه با توجه به حجم کار به دیده نشدن اعتبارات کافی بازمیگردد.
وی ادامه داد: این موزه در زمان تعطیلی دارای ردیف اعتباری مجزا نبود اما با تلاشهای اداره کل موزهها و سازمان مرکزی میراث فرهنگی، اعتبارات ملی و فرا منطقهای به این طرح اختصاصی یافت.
کارشناس مسئول امور موزههای استان گلستان اضافه کرد: حجم بالای کار از یکسو و محدودیتهای مالی دولت برای تخصیص اعتبار باعث شده است موزه گرگان سه سال تعطیل باشد.
وی بابیان اینکه در بهسازی موزه گرگان به مقوله استانداردسازی توجه ویژهای شده است، تصریح کرد: هماکنون کار بازسازی و استانداردسازی مخزن موزه به پایان رسیده و اشیاء تاریخی در آنجا نگهداری میشود.
وی بابیان اینکه بهسازی و استانداردسازی کامل موزه در سه فاز به اجرا گذاشتهشده است، خاطرنشان کرد: در سه سال گذشته حدود ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار به موزه باستانشناسی گرگان اختصاصیافته و امیدوارم با دو مرحله تخصیص اعتبار در سال جاری بهسازی این موزه به پایان برسد.
درِ موزه استان شناسی گرگان تنها با تکمیل استانداردسازی، مخزن، بخش نمایشگاهی و تجهیزات فنی بازخواهد شد
حمیدی با اشاره به اینکه اعتبارات موردنیاز موزه به دودسته ساختمانی و حوزه بهسازی و ساماندهی کالبدی فضا شامل؛ تعمیر، زیرساخت و تأسیسات قابلتقسیم است، اظهار کرد: درِ موزه استان شناسی گرگان تنها با تکمیل استانداردسازی، مخزن، بخش نمایشگاهی (دومنظوره شامل کارگاه آموزشی و فضای زنده مخاطبین دانشگاهی، علمی و پژوهشی) و تجهیزات فنی بازخواهد شد و برای اتمام تمام بخشها نیازمند تزریق و تخصیص حدود یک میلیارد تومان اعتبار جدید است.
کارشناس مسئول امور موزههای استان گلستان همچنین با یادآوری اینکه موزه باستانشناسی گرگان نخستین موزه استان است، گفت: هرچند ساختمان این موزه یک بنای ثبتشده ملی نیست اما یک مرکز اصیل و قدیمی که شهروندان گرگانی ۴۰ سال با آن خاطره دارند و متولیان زیادی زحمت حفاظت از آن را کشیدهاند فقط زمانی درِ این موزه به روی شهروندان باز می شود که تغییرات و تحولات و شرایط موجود موزه درشان مردم گرگان باشد.
هرچند شاید دغدغه حمیدی و حمیدیها برای بازگشایی درِ موزه گرگان در شرایط فعلی تداخل فعالیتهای بهسازی و استانداردسازی و حضور مخاطبان باشد اما همچنان بسیاری از کارشناسان حوزه میراث فرهنگی اعتقاددارند موزه منطقهای گرگان ۶ سال پیش بدون هیچ هدف، طرح و برنامه و بدون کسب تأییدیه از اداره کل موزهها و شورای فنی سازمان تنها به بهانه رنگآمیزی با یک صورتجلسه داخلی به مدت سه ماه تعطیل شد و هماکنون نیز به بهانه استانداردسازی و بهسازی تخریبهای وسیعی در آن در حال رخ دادن است که به بهرهبرداری بهتر و بازده مطلوب از موزه منطقهای گرگان کمک نخواهد کرد و این موزه هماکنون نهتنها نیازمند اعتبارات بلکه به طرح و برنامه نیازمند است زیرا در شرایط تداوم تعطیلی موزه منطقهای گرگان از استان گلستان به رامسر در استان مازندران انتقال خواهد یافت.
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