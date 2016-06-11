۲۱ نفر در پارتی شبانه دستگیر شدند/توقیف ۷۳ خودرو متخلف

به گزارش خبرنگار مهر، دادخدا سالاری ظهر شنبه در نشست مطبوعاتی با موضوع روزه‌خواری و مجازات‌های آن با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همگان اظهار داشت: روزه جزو واجبات ماست و ترک آن به عنوان حرام به شمار می‌رود و روزه‌خواری در ملاعام جرم محسوب می‌شود و با روزه‌خواران طی ماه مبارک رمضان در کرمان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

وی بیان داشت: روزه‌خواری جزو جرایم مشهود است و نیروی انتظامی می تواند وارد عمل شود و با روزه خواران برخورد لازم را انجام دهد.

تشکیل سه اکیپ قضائی ویژه برخورد قانونی با روزه خواری

سالاری با اشاره به تشکیل سه اکیپ قضائی ویژه برخورد قانونی با روزه خواری از سوی دادستانی کرمان افزود: ارزش‌های دینی و اسلامی باید در ماه مبارک رمضان مورد توجه قرار گیرد و قضات در قالب اکیپ هایی در معابر عمومی، مغازه‌ها، خیابان و بازار حضور دارند و اگر مشاهده کنند افراد هنجارشکنی و روزه‌خواری می کنند، اقدام لازم را انجام داده و پرونده‌سازی می‌کنند و برخورد قانونی با آنها صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: ارتقای امنیت عمومی در دستور کار قرار دارد با ایجاد مزاحمت برای نوامیس، آلودگی صوتی و برهم زدن نظم عمومی برخورد می‌شود و این طرح ادامه دارد.

دستگیری ۵ زن به دلیل کشف حجاب در ملاء عام

دادستان عمومی و انقلاب کرمان از تشکیل اکیپ هایی در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت عمومی در جامعه خبر داد و گفت: این اکیپ ها باجرائمی از قبیل ایجاد مزاحمت برای بانوان، اخلال در نظم عمومی، مقابله با افعال حرام شرعی و قانونی و تهدید علیه امنیت جامعه در دوشیفت روزانه و شبانه برخوردقانونی خواهند کرد.

سالاری اعلام کرد: طی ۲۴ساعت گذشته پنج زن به دلیل کشف حجاب درملاء عام در شهر کرمان دستگیر شده اند.

وی با بیان اینکه وقتی خودروها به سطح خیابان می‌آیند دیگر بحث حریم شخصی مطرح نیست و جنبه عمومی دارد، اضافه کرد: ۷۳ دستگاه خودرو طی ۲۴ ساعت گذشته بدلیل ایجاد مزاحمت برای نوامیس، اخلال در نظم عمومی در شهر کرمان توقیف شده است.

سالاری با تاکید بر اینکه باید حریم خانواده‌ها رعایت شود، ابراز داشت: پدیده نوظهور و بدهنجار پارتی‌های مختلط را در کرمان داریم و اخیرا دستگیری ۲۱ نفر را در این زمینه داشته‌ایم که حرمت ماه مبارک رمضان را نداشته‌اند و شرب خمر داشته‌اند.

وی از کاهش جرایم در ماه مبارک رمضان خبر داد و افزود: این کاهش آمار جرایم به علت آثار معنوی ماه مبارک رمضان است.

سالاری خواستار حفظ حرمت ماه مبارک رمضان از سوی افراد شد و ابراز امیدواری کرد: پرونده‌ای برای افراد به علت حرمت‌شکنی در ماه مبارک رمضان تشکیل نشود.