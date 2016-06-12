«سال کبیسه» به جریان افتاد/ قصه سیصد و شصت و ششمین روز سال

سامان سالور کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند تولید فیلم سینمایی «سال کبیسه» که از سال ۹۴ مسکوت مانده است، گفت: در حال حاضر مشغول رایزنی برای جذب سرمایهگذار برای «سال کبیسه» هستیم و اگر کارها به درستی پیش برود اواخر تابستان فیلم را کلید میزنیم، زیرا از نظر ما بهترین فصل فیلمبرداری «سال کبیسه» اواخر تابستان و اوایل پاییز است.
وی افزود: تمام صحنههای فیلم سینمایی «سال کبیسه» در تهران جلوی دوربین میرود و موضوع این فیلم اجتماعی به گونهای است که همه ما در طول زندگیمان درگیر داستان آن شدهایم یا دربارهاش شنیده ایم بنابراین داستان «سال کبیسه» برای مخاطبان بسیار ملموس و آشناست.
سالور با تاکید بر اینکه سعی دارد قصهای گیرا روایت کند، توضیح داد: سعی میکنم تجارب ۶ فیلم متفاوت قبلیام را در «سال کبیسه» به کار بگیرم. به طوری که این فیلم ضمن برخورداری از شخصیتهای جذاب و دوست داشتنی، دارای قصهای گیرا و کاراکترمحور باشد و مخاطب ضمن پذیرش داستان «سال کبیسه» با آن همذات پنداری کند البته سعی کردهایم روند پیشرفت قصه هم برای آنها ملموس باشد.
کارگردان «تمشک» بیان کرد: سعی میکنم در «سال کبیسه» اشتباهات و کمبودهای فیلمهای قبلیام را به نقطه قوت تبدیل کنم و تمام تلاشم بر این است که این فیلم را به سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر برسانم زیرا جشنواره شروع مناسبی برای این فیلم خواهد بود، اما اگر به هر دلیلی روند ساخت «سال کبیسه» بیشتر طول بکشد کیفیت فیلم را فدای هیچ جشنوارهای نمیکنم.
وی با اشاره به داستان «سال کبیسه» عنوان کرد: در سیصد و شصت و ششمین روز سال اتفاقی پیچیدهای میافتد که همان اتفاق جریان اصلی فیلم را رقم میزند.
این کارگردان در پایان خاطرنشان کرد: اکران نوروزی امسال نشان داد که حال سینما کمی بهتر شده است من امیدوارم این حال خوب هچنان ادامه داشته باشد، هرچند آمارها به ما میگویند که فیلم ساختن در این شرایط کار مشکلی است، اما با این وجود این امر شدنی است.
عکس کنار خبر از محمد فتحی
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