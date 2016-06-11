العبیدی: جنگ به مرکز شهر نزدیک شده است/نبرد سنگین در جنوب فلوجه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، اسماعیل المحلاوی فرمانده عملیات الانبار اعلام کرد: نیروهای امنیتی بعد از ظهر امروز به وقت محلی در جریان عملیات پاکسازی کامل مناطق الفلاحات و الصبیحات در محور جنوبی موفق به هلاکت دهها داعشی و انفجار دو خودرو بمبگذاری شده و موتور سیکلت بمبگذاری شده و سکوی موشکی شدند و دو کمربند انفجاری ضبط کردند.

وی افزود: نبرد پاکسازی بخش جنوبی ادامه دارد و داعشی ها در مناطق الحلابسه و البوعلوان در غرب فلوجه زیر آتش هستند تا طی ساعات آینده نیروها به ورودی غربی فلوجه برسند.

وزیر دفاع عراق: جنگ به مرکز شهر نزدیک شده است

خالد العبیدی وزیر دفاع عراق بیان کرد: جنگ به مرکز شهر نزدیک شده است.ارتش عراق تمام توان خود را برای حفظ جان غیرنظامیان بی گناه به کار گرفته است.نیروهای ارتش در آستانه آزاد سازی مرکز فلوجه هستند.

وی از ساکنان فلوجه خواست یا از طریق گذرگاه های امن از این شهر خارج شوند تا در منازل خود بمانند.

نیروها در ۲ کیلومتر ساختمان های دولتی فلوجه

هادی رزیج رئیس پلیس الانبار گفت: نیروهای عراقی از همه محورها در حال پیشروی هستند.فقط ۲ کیلومتر از مراکز دولتی در فلوجه شامل اداره پلیس و ساختمان شورای محلی فاصله است و نیروها در خیابان چهلم در جنوب شهر متمرکز شده اند.

وی افزود: محورهای فلوجه به ویژه محور جنوبی از خیابان ۴۰ که نیروهای ارتش و مبارزه با تروریسم و پلیس در آن مستقر هستند و شرقی و شمالی فلوجه شاهد پیشروی های خوب نیروهای عراقی است.داعشی ها از جنگ فرار می کنند و دهها تن از آنها کشته شده اند.

نبرد سنگین در جنوب فلوجه

یک منبع امنیتی عراقی اعلام کرد: درگیری های و نبرد سنگینی میان نیروهای عراقی و داعش در جنوب فلوجه در جریان است که در جریان آن یک افسر پلیس با درجه سرگرد کشته شده است.در این درگیری ها شمار زیادی از داعشی ها کشته و زخمی شدند.

انهدام یک شبکه تونل در جنوب فلوجه

رائد شاکر جودت رئیس پلیس عراق گفت: نیروهای امنیتی موفق به انهدام یک شبکه تونل داعش در منطقه البوعیسی در ناحیه العامریه در جنوب فلوجه که داعشی ها از آن برای تحرکات خود و فرار از منطقه ای به منطقه دیگر در جنوب فلوجه استفاده می کردند، شدند.

وی افزود: داعشی ها در منطقه تحت سلطه خود تونل حفر می کنند تا تحرکات آنها مشاهده نشود اما نیروهای امنیتی آنها را منهدم می کنند.

آزاد سازی پل البوعلوان در ۱۰ کیلومتری غرب فلوجه

سرهنگ اورنس محمد العیساوی از فرماندهان تیپ سپر فلوجه گفت: نیروهای امنیتی موفق به پاکسازی پل البوعلوان در ۱۰ کیلومتری غرب فلوجه و نصب پرچم عراق بر بالای آن شدند.۱۵ داعشی در جریان این عملیات کشته شدند.

نیروهای عراقی مناطق اطراف پل البو علوان را برای عبور و مرور یگانها و تانک ها و دیگر ادوات زرهی به سوی منطقه الحلابسه پاکسازی کردند تا الحلابسه را از داعش آزاد کنند.

پاکسازی منطقه النساف در غرب فلوجه

راجع برکات العیساوی رئیس کمیته امنیتی در شورای الانبار اعلام کرد: نیروهای امنیتی موفق به پاکسازی منطقه النساف در غرب فلوجه از داعش شدند.

وی بیان کرد: در جریان این عملیات دهها داعشی به هلاکت رسیدند و سه خودرو بمبگذاری شده و یک کامیون حامل سلاح و موشک و بمب منفجر شد.

آزاد سازی منطقه البوصناع

خضیر الراشد رئیس کمیته امنیتی عامریه الفلوجه گفت: نیروهای عراقی ظهر امروز به وقت محلی موفق به پاکسازی منطقه البوصناع شدند و پرچم عراق را بر بالای آن نصب کردند.در این عملیات ۱۲ داعشی به هلاکت رسیدند.

وی افزود: نیروهای ارتش و پلیس به شکل گسترده ای به سوی مناطق جنوبی فلوجه پیشروی کردند تا به نیروهای مستقر در غرب فلوجه ملحق شوند و عملیات حمله به مرکز طی ساعات آینده آغاز شود.

آزاد سازی چند منطقه در غرب فلوجه

منابع عراقی بیان کردند: نیروهای عراقی بعد ظهر امروز به وقت محلی موفق به آزاد سازی منطقه سن ذبان در ۱۴ کیلومتری غرب فلوجه از داعش شدند و پرچم عراق را بر بالای ساختمان های آن نصب کردند.

به گفته این منابع، داعشی ها از منطقه سن ذبان به شکل ناگهانی به سوی الحلابسه در غرب فلوجه عقب نشینی کردند.

این منابع همچنین گزارش دادند: داعش به شکل ناگهانی و به طور کامل از برخی مناطق در غرب فلوجه عقب نشینی کرده است.نیروهای امنیتی و عشایری موفق به آزاد سازی مناطق الفلاحات، الحلابسه، الجفه و النساف در غرب فلوجه شده اند.نیروهای امنیتی شمار زیادی از داعشی ها را به هلاکت رسانده اند.

در همین حال برخی منابع از پیشروی نیروهای عراقی و رسیدن آنها به پل البوعلوان در غرب فلوجه خبر می دهند.

داعش درهم شکسته است

این منابع اعلام کردند: نیروها طی ساعات آینده به سوی بیمارستان فلوجه قدیم و ورودی اصلی بازار مردمی پیشروی خواهند کرد.داعش درهم شکسته است و هیچ عملیاتی برای مقابله با نیروهای عراقی انجام نمی دهد که نشانه ضعف آنهاست و این عملیات در داخل فلوجه طی ساعات آینده را هموار می کند.

آزاد سازی ۲ منطقه در غرب فلوجه

خالد العبیدی وزیر دفاع عراق اعلام کرد: ساعاتی پس از عملیات در محور جنوبی غربی شهر فلوجه مناطق الصبیحات و الفلاحات از داعش آزاد شده است.

از سوی دیگر منابع نظامی عراقی گزارش دادند: عملیات نیروهای عراقی از سه محور جنوبی و محور شرقی و محور جنوب غرب فلوجه به سوی الفلاحات و الصبیحات صورت گرفت.

عملیات آزاد سازی فلوجه مطابق برنامه به پیش می رود

یحیی رسول الزبیدی سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک نیز اعلام کرد: نیروهای عراقی عملیات آزاد سازی مناطق مرکز شهر فلوجه از داعش را مطابق طرح های از پیش تعیین شده به پیش می برند.

وی افزود: عملیات با حمله نیروهای مبارزه با تروریسم در داخل مرکز شهر صورت می گیرد.

الزبیدی تاکید کرد: نیروهای ارتش و عشایر به منطقه الصبیحات و الفلاحات حمله ور شدند و قبل از آن توپخانه عراق با پشتیبانی نیروی هوایی مواضع دشمن را زیر آتش گرفتند.

این فرمانده عراقی اظهار داشت: در همین حال نیروهای مبارزه از تروریسم و ارتش و پلیس در کوی الشهداء اول پس از پاکسازی کوی شهداء دوم در حال پیشروی هستند.

وی بیان کرد: دهها تروریست کشته و تعداد زیادی خودروهای بمبگذاری شده منهدم شده است.

عملیات در منطقه النساف

همزمان نیروهای عراقی عملیات حمله به منطقه النساف در غرب فلوجه را آغاز کردند.

نیروها در سه کیلومتری شهر فلوجه

سفیان العیثاوی مشاور فرماندار الانبار گفت: عملیات آزاد سازی شهر مطابق طرح های از پیش تعیین شده پیش می رود و نیروهای مبارزه با تروریسم در سه کیلومتری مرکز شهر هستند.

وی افزود: عملیات آزاد سازی فلوجه مطابق طرح های از پیش تعیین شده جلو می رود و فقط وجود خانواده ها در داخل شهر و ترس از جان باختن غیرنظامیان این عملیات مانع است.