به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله شعبانی، شاعر و نویسنده کودک و نوجوان درباره افزایش سهم یارانه کتابهای کودک و نوجوان در طرح «تابستانه کتاب» گفت: از این اتفاق بسیار خوشحالم که به کودکان و نوجوانان به عنوان گروههای اصلی کتاب و کتابخوانی در جامعه توجه شده است.
شعبانی گفت: با توجه به اینکه تابستان فصل اوقات فراغت بسیاری از مردم بویژه قشر نوجوان و جوان است، اجرای طرح «تابستانه کتاب» منجر به افزایش مطالعه و رونق اقتصادی کتابفروشیها میشود.
این نویسنده کودک و نوجوان، اجرای بنیادی طرح «تابستانه کتاب» را در رونق کتاب و کتابخوانی عنصر مهمی دانست و اظهار کرد: در این طرح، کتابفروشیها در مرکز توجه قرار گرفتهاند. در روزهای اخیر شاهد هستیم تعدادی از کتابفروشیها به علل مختلف تغییر کاربری دادهاند اما این طرح میتواند انگیزهای برای ادامه حیات کتابفروشیها به خصوص کتابفروشیهای شهرستانها باشد.
وی با تاکید بر اینکه با یارانه کتاب کاملا موافقم، گفت: این یارانهها باید به صورت بنیادی در جامعه اجرا شود تا اثرات آن در سطوح مختلف جامعه و در بین مردم به عنوان مخاطبان اصلی کتاب، ناشران، نویسندگان و کتابفروشیها قابل مشاهد باشد.
شعبانی با بیان اینکه باید بر اساس پسند، علاقه و خواست مردم به تولید کتاب پرداخت، عنوان کرد: زمانی که اولویت تولید کتاب بر اساس سلیقه و نیاز مردم باشد آنها به سمت کتاب گرایش پیدا میکنند چرا که اگر کتابهای مورد نظر خود را در بازار پیدا نکنند، نسبت به کتابخوانی بیانگیزه میشوند.
شعبانی با بیان اینکه وزارت ارشاد و نهادهای مرتبط با آن باید از کتابهای پر فروش حمایت کنند، گفت: در طرحهای «عیدانه کتاب» و «تابستانه کتاب» کتابهای پر فروش، ناشران و نویسندگانی که کتابهای آنها مورد استقبال بیشتری قرار گرفته است، باید از سوی وزارت ارشاد مورد حمایت قرار بگیرند.
وی ادامه داد: این نوع از حمایتها میتواند از کتابهایی که در جشنوارههای مختلف برگزیده میشوند نیز صورت بگیرد تا از این طریق کمکی هم به ناشران کرده باشیم.
این نویسنده مشکل کتابنخوانی در جامعه را یک مساله بنیادی عنوان کرد و گفت: باید ارادهای قوی برای از میان برداشتن این موانع وجود داشته باشد. یکی از این ارادهها، در نظر گرفتن طرحهایی مانند «تابستانه کتاب» است که از آن تحت عنوان مرهمی بر زخم یاد میکنم و اجرایی کردن این نوع از طرح بهتر از دست روی دست گذاشتن است.
