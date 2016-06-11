  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۲ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۵۱

تل‌آویو ۱۵۰ واحد مسکونی برای شهرک‌نشینان در قدس اشغالی می‌سازد

تل‌آویو ۱۵۰ واحد مسکونی برای شهرک‌نشینان در قدس اشغالی می‌سازد

منابع رسانه ای از تصمیم مسئولان رژیم صهیونیستی برای ساخت ۱۵۰ واحد مسکونی برای شهرک نشینان این رژیم در قدس اشغالی خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معا، رژیم صهیونیستی همچنان به سیاست های خود در گسترش شهرک سازی ها در اراضی اشغالی ادامه می دهد.

بر اساس این گزارش، صهیونیستها تصمیم دارند تا در همین زمینه ۱۵۰ واحد مسکونی برای شهرک نشینان این رژیم در قدس اشغالی بسازند.

این در حالی است که چند روز پیش نیز کابینه رژیم صهیونیستی طرح ساخت ۸۲ واحد مسکونی برای شهرک نشینان در قدس اشغالی را تصویب کرده بود.

رسانه های عربی اعلام کردند که گسترش شهرک سازی ها در سرزمین های اشغالی با هدف یهودی سازی قدس صورت می گیرد.

کد مطلب 3682956

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها