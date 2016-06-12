اختصاص ۱۱ پایگاه برای سنجش نوآموزان در قم

سید احمد آقامیری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: ۱۱ پایگاه ثابت، سیار و تخصصی از ۲۵ خردادماه در قم برای سنجش کودکان نوآموز فعالیت خود را آغاز میکند.
وی با بیان اینکه طرح سنجش سال جاری در استان قم به صورت سامانهای اجرا میشود، افزود: والدین باید ابتدا به مدارس مراجعه کرده و پس از ثبت اطلاعات در سامانه نوبت به آنها اختصاص داده خواهد شد.
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی اداره کل اموزش و پرورش استان قم ادامه داد: والدین در تاریخ و ساعت مشخص باید به پایگاه مربوطه مراجعه کنند.
وی بیان کرد: چنانچه مشکلی در خصوص بینایی، شنوایی و مراقبتهای بهداشتی وجود نداشته باشد تأییدیه سنجش به صورت سامانهای به مدرسه دانشآموز ارسال خواهد شد.
آقامیری گفت: در صورت احتمال مشکل در هر یک از موارد فوق دانش آموز به پایگاه تخصصی ارجاع داده میشود.
وی عنوان کرد: به منظور رفاه حال همشهریان پایگاه تخصصی در دو نوبت صبح و بعد از ظهر فعالیت دارند.
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان قم اظهار کرد: پیش بینی میشود حدود ۲۴ هزار نوآموز جهت ارزیابی به پایگاهها مراجعه کنند.
وی ابراز کرد: یک پایگاه سیار به منظور تحت پوشش قرار دادن مناطق خلجستان، کهک و جعفریه بعد از ایام ماه مبارک رمضان اعزام خواهند شد.
آقامیری با بیان اینکه این طرح ۲ ماه به طول میانجامد، افزود: این طرح تا زمانی که نیاز باشد ادامه خواهد یافت.
نظر شما