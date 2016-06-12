ایمیل جالب یک استاد دانشگاه درباره افزایش شهریه ها!

کیوان ابراهیمی نوشته است: جناب استیون لیث، رییس دانشگاه، در ایمیل بلندبالایی که برای دانشجویان فرستاده، افزایش شهریه‌ها به میزان ۱۵۰ دلار در هر ترم رو اعلام کرده است. او در ایمیل خود نوشته است که ما درخواست کردیم مسئولین ایالتی، بودجه‌مان را به میزان ۸.۲ میلیون دلار افزایش بدهند اما فقط با افزایش ۲.۲ میلیون دلاری موافقت شده است. در ادامه نوشته است برای این که بتوانیم کیفیت دانشگاه را حفظ کنیم، به شکل سخت و دقیق روی افزایش شهریه‌‌ها کار کردیم. فهمیدیم حتی اگر هر ترم، شهریه‌های دانشجوهای مقیم ایالت رو ۱۵۰ دلار، و کمی بیشتر از آن، شهریه‌ی غیر مقیم‌ها را بالا ببریم.رئیس در ایمیل طولانی‌ خود اضافه می کند که این افزایش شهریه‌ها، بودجه را ۷.۳ میلیون دلار بالا خواهد برد و ۴ موردِ هزینه کرد را برای این مبلغ ذکر کرده است: استخدام هیأت علمی به منظور بالا بردن نسبت دانشجو به استاد که الآن ۱۹ هست، بهبود سرویس‌‌هایی مثل پشتیبانی تحصیلی و سلامتی، آموزش اطلاعات مالی، بالا بردن ایمنی و دسترس‌پذیری در محیط دانشگاه.

با احترام

استیون لیث

رئیس دانشگاه