به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند «گام‌های یک دست» از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به کارگردانی کیومرث صمدی‌طاری، برنده جایزه دوم جشنواره معلولان هند شد.

در نخستین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های معلولان که در کشور هند برگزار شد، فیلم مستند «گام‌‌های یک دست» ساخته کیومرث صمدی‌طاری موفق به دریافت لوح تقدیر و جایزه دوم بخش فیلم‌های زیر ۶۰ دقیقه جشنواره به مبلغ ۵۰۰ دلار شد.

در خلاصه موضوع این فیلم مستند آمده است: جوانی معلول بدون دو پا و یک دست قصد دارد از پله‌های برج میلاد تهران (ششمین برج بلند دنیا) صعود کند و این رکورد را به ثبت برساند.

کیومرث صمدی‌طاری پژوهشگر، نویسنده، کارگردان، تدوینگر و تهیه‌کننده مستند «گام‌‌های یک دست» است.

از دیگر عوامل فیلم هم می‌توان به علی مردمی تصویربردار، حسین افخمی صدابردار، علی نوری صداگذار، حامد مهاجری مدیر تولید، وحید رضوی عکاس و دیانا ادریس‌زاده دستیار کارگردان اشاره کرد.

این فیلم تولید سال ۱۳۹۳ مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است.