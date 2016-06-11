  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۲ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۳۶

مستند «گام‌های یک دست» از هند جایزه گرفت

مستند «گام‌های یک دست» از هند جایزه گرفت

فیلم مستند «گام‌های یک دست» برنده جایزه دوم جشنواره معلولان هند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند «گام‌های یک دست» از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به کارگردانی کیومرث صمدی‌طاری، برنده جایزه دوم جشنواره معلولان هند شد.

در نخستین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های معلولان که در کشور هند برگزار شد، فیلم مستند «گام‌‌های یک دست» ساخته کیومرث صمدی‌طاری موفق به دریافت لوح تقدیر و جایزه دوم بخش فیلم‌های زیر ۶۰ دقیقه جشنواره به مبلغ ۵۰۰ دلار شد.

در خلاصه موضوع این فیلم مستند آمده است: جوانی معلول بدون دو پا و یک دست قصد دارد از پله‌های برج میلاد تهران (ششمین برج بلند دنیا) صعود کند و این رکورد را به ثبت برساند.

کیومرث صمدی‌طاری پژوهشگر، نویسنده، کارگردان، تدوینگر و تهیه‌کننده مستند «گام‌‌های یک دست» است.

از دیگر عوامل فیلم هم می‌توان به علی مردمی تصویربردار، حسین افخمی صدابردار، علی نوری صداگذار، حامد مهاجری مدیر تولید، وحید رضوی عکاس و دیانا ادریس‌زاده دستیار کارگردان اشاره کرد.

این فیلم تولید سال ۱۳۹۳ مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است.

کد مطلب 3683014
محیا رضایی کلانتری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها