بیش از هزار مددجو در ندامتگاه قائمشهر نگهداری می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی بعدازظهر شنبه در جلسه هماهنگی جشن گل‌ریزان سوادکوه بابیان اینکه زندان قائم‌شهر برای ۲۰۰ نفر ساخته‌شده است و در حال حاضر، بیش از هزار نفر را نگهداری می‌شود، افزود: زندان قائم‌شهر، علاوه بر زندانیان قائم‌شهری، پذیرای زندانیان سوادکوه، سوادکوه شمالی و کیاکلا نیز است و حجم عظیم زندانیان در این زندان موجب مشکلات جدی برای زندان شده است.

وی بابیان اینکه رسالت زندان، پیشگیری از جرم است و زندانیان باید برای ورود مجدد به جامعه آماده شوند، افزود: با این حجم عظیم در زندان موفق به این کار نخواهیم شد و برنامه‌هایی که در آنجا اجرا می‌شود، برای این حجم از زندانیان بسیار سخت است.

وی در ادامه افزود: متأسفانه در فرهنگ ما این نگاه جاافتاده است که مجازات به معنای زندان است و این نگاه باید تغییر کند و در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، رویکرد قانون‌گذار و جامعه جهانی به سمتی است که جایگزین‌هایی برای حبس داشته باشیم چراکه تجربه نشان داده است که زندان‌ها نتوانسته‌اند میزان جرائم در جامعه را کمتر سازند.

وی گفت: ما در زندان با یک سری از افرادی مواجه هستیم که به‌صورت سهوی در زندان هستند و از پس مبالغی که محکوم‌شده‌اند برنمی‌آیند و مبالغی که از خیرین سوادکوه در جشن گلریزان جمع می‌شود برای زندانیان سوادکوه و خانواده‌های آنان مصرف می‌شود.

محمدی یادآور شد: کار خیر جشن گل‌ریزان که در ماه مبارک رمضان در سراسر کشور برگزار می‌شود برای آزادسازی زندانیان غیر عمد برگزار می‌شود.