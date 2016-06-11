۲۲ خرداد ۱۳۹۵، ۱۸:۱۳

فرمانده سپاه نینوا استان گلستان:

۱۳۰۰ واحد تولیدی اقتصاد مقاومتی در گلستان ایجاد شد

گرگان- فرمانده سپاه نینوا استان گلستان گفت: تاکنون یک هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی در بخش‌های مختلف در راستای اقتصاد مقاومتی از سوی سپاه در استان گلستان ایجادشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رحمت‌الله صادقی، ظهر شنبه، در شورای اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: یک هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی با اشتغال‌زایی سه هزار و ۵۰۰ نفر و اعتبار ۲۵۰ میلیارد ریال انجام شد.

وی افزود: این واحدهای تولیدی در زمینه‌هایی مانند پرورش مرغ بومی محلی، پرورش شترمرغ، پرورش قارچ، زنبورداری و تولید عسل، پرورش دام، تولید کود ورمی کمپوست و مواردی ازاین‌دست فعالیت می‌کنند.

فرمانده سپاه نینوا استان گلستان تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، امسال نیز ۴۷۳ واحد تولیدی در استان گلستان با حمایت سپاه ایجاد می‌شود.

صادقی گفت: درمجموع امسال ۴۷۳ واحد تولیدی با اشتغال ۶ هزار و ۶۶۰ نفر و اعتبار ۱۰۱ هزار و ۹۹۰ میلیون تومان اجرا می‌شود.

به گفته وی، ما درباره آماده‌سازی پروژه میگو و احیای صنعت خاویار نیز سپاه با دستگاه‌های دخیل با این موضوع نشست‌های متعددی برگزار کردیم.

فرمانده سپاه نینوا گلستان تأکید کرد: در سال ۹۵ اولویت سپاه با صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره‌های تولید است.

صادقی اظهار کرد: انتظارات ما این است که بتوانیم از اعتبارات استانی در رابطه با مساعدت و افزایش راندمان در راه‌اندازی، احیاء، ثبت و قطبی‌سازی صنایع تبدیلی استفاده کنیم.

وی افزود: تأکید بر اعطای مجوزها و کمک به رفع مشکلات واحدهای تولیدی و عارضه‌یابی واحدهای صنعتی غیرفعال و نیمه فعال از دیگر انتظارات ما است.

صادقی گفت: ازنظر ما روستاها مرکز ثقل اقتصاد مقاومتی هستند و استان گلستان جزو سه استان برتر جذب اعتبارات اقتصاد مقاومتی است.

کد مطلب 3683027

