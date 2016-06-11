۱۳۰۰ واحد تولیدی اقتصاد مقاومتی در گلستان ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رحمت‌الله صادقی، ظهر شنبه، در شورای اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: یک هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی با اشتغال‌زایی سه هزار و ۵۰۰ نفر و اعتبار ۲۵۰ میلیارد ریال انجام شد.

وی افزود: این واحدهای تولیدی در زمینه‌هایی مانند پرورش مرغ بومی محلی، پرورش شترمرغ، پرورش قارچ، زنبورداری و تولید عسل، پرورش دام، تولید کود ورمی کمپوست و مواردی ازاین‌دست فعالیت می‌کنند.

فرمانده سپاه نینوا استان گلستان تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، امسال نیز ۴۷۳ واحد تولیدی در استان گلستان با حمایت سپاه ایجاد می‌شود.

صادقی گفت: درمجموع امسال ۴۷۳ واحد تولیدی با اشتغال ۶ هزار و ۶۶۰ نفر و اعتبار ۱۰۱ هزار و ۹۹۰ میلیون تومان اجرا می‌شود.

به گفته وی، ما درباره آماده‌سازی پروژه میگو و احیای صنعت خاویار نیز سپاه با دستگاه‌های دخیل با این موضوع نشست‌های متعددی برگزار کردیم.

فرمانده سپاه نینوا گلستان تأکید کرد: در سال ۹۵ اولویت سپاه با صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره‌های تولید است.

صادقی اظهار کرد: انتظارات ما این است که بتوانیم از اعتبارات استانی در رابطه با مساعدت و افزایش راندمان در راه‌اندازی، احیاء، ثبت و قطبی‌سازی صنایع تبدیلی استفاده کنیم.

وی افزود: تأکید بر اعطای مجوزها و کمک به رفع مشکلات واحدهای تولیدی و عارضه‌یابی واحدهای صنعتی غیرفعال و نیمه فعال از دیگر انتظارات ما است.

صادقی گفت: ازنظر ما روستاها مرکز ثقل اقتصاد مقاومتی هستند و استان گلستان جزو سه استان برتر جذب اعتبارات اقتصاد مقاومتی است.