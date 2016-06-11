به گزارش خبرگزاری مهر، مهین نیکو گفتار، عضو هیات علمی سازمان انتقال خون با اشاره به طرح­ها و تولیدات مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی کشور بیان کرد: طرح ها و تولیدات مراکز تحقیقاتی از رشد چشمگیری برخوردار است از این رو در نظر داریم با برنامه­ ریزی­های صورت گرفته و برگزاری دوره های آموزشی در زمينه تجاری سازی های ایده ها و ورود به بازار، گام برداریم.

وی ادامه داد: توانمندی های تولیدات پایه ای در سلول های بنیادی از سطح بسيار خوبی برخوردار است از این رو با برگزاری كارگاه ها و دوره های شرکت ها می توانند با یادگیری اصول کاری بدون خطا و خطر، وارد بازار شوند.

وی با اشاره به علاقه پژوهشگران، محققان و اساتید دانشگاه به حوزه سلول های بنیادی و سابقه فعالیت های این حوزه ابراز کرد: به نظر می رسد که جایگاه ایران در حوزه سلول های بنیادی رو به رشد است و با توجه به فاصله کم کشور در این زمینه با کشورهای توسعه یافته ، امید است که موفقیت های روز افزونی را شاهد باشیم.

به گفته وی، آشناسازی فضای عمومی کشور با مفاهیم حوزه سلول های بنیادی و بسترسازی به منظور ورود سرمایه گذاران و خیرین به این حوزه از اهداف مهم ستاد است که اکنون این موضوع، پیگیری می شود.

رئیس کارگروه شرکت­های فناور ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی با اشاره به اهمیت حمایت از طرح های فناورانه در این حوزه گفت: با تصویب قوانین از سوی وزارت بهداشت و پیگیری های صورت گرفته از سوی ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی، شاهد افزایش شرکت های دانش بنیان در حوزه توليد و ارائه خدمات سلول های بنیادی هستیم.

رئیس کارگروه شرکت­های فناور ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی و عضو هیات علمی سازمان انتقال خون، ارزیابی مشکلات شرکت­های دانش ­بنیان را مهم خواند و گفت: در حوزه سلول های بنیادی، شرکت های دانش بنیان با مشکلات عدیده­ای روبرو هستند از این رو ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول­های بنیادی در صدد رفع موانع و مشکلات موجود با برگزاری جلساتی با حضور شرکت­های فعال در حوزه سلول های بنیادی به شناسایی مشکلات و رفع آنها پرداخته است.

نیکو گفتار با اشاره به عمده ترین مشکلات شرکت­های دانش ­بنیان بیان کرد: در حوزه سلول های بنیادی بازدهی شرکت ها در مقایسه با شرکت­های گروه فنی بسیار طولانی است چرا که هر محصول نیازمند کسب مجوزهای متعدد و مراحل طولانی است و در نتیجه ورود محصولات شرکت­هاي اين حوزه به بازار مصرف، مستلزم زمان بيشتری است.

افزایش میزان تنفس بازپرداخت تسهیلات در حوزه سلول های بنیادی

وی در ادامه با توجه به توافقات انجام شده میان این ستاد و صندوق نوآوری و شکوفایی اظهار کرد: شرایط اعطای تسهیلات به شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه سلول های بنیادی تسهیل شده است.

رئیس کارگروه شرکت های فناور ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی بیان کرد: با توجه به تغییرات ایجاد شده در شرایط اعطای وام به شرکت های دانش بنیان قرار شد تا در صورت تایید ستاد توسعه علوم و فناوری­های سلول­های بنیادی از این پس میزان تنفس بازپرداخت تسهیلات شرکت های دانش بنیان افزایش یابد.

نیکو گفتار با اشاره به اینکه با افزایش میزان خواب باز پرداخت تسهیلات، شاهد تبدیل ایده به محصول هستیم بیان کرد: با وجود پرداخت تسهیلات به این شرکت­ها به دلیل باز پرداخت های سریع، در بسیاری كارگشا نبود، از این رو با افزایش میزان تنفس، يكي از مشكلاتی که شرکت های دانش بنیان در حوزه سلول های بنیادی با آن مواجه بودند، برطرف خواهد شد.

عضو هیات علمی سازمان انتقال خون با بیان اینکه تولیدات سلولی به راحتی اجازه ورود به بازار ندارند گفت: از آنجا که ۳۰ تا ۴۰ درصد تولیدات شرکت­های فعال در حوزه سلول های بنیادی فرآورده های سلولی است و سلول به راحتی اجازه ورود به بازار را ندارد و مسير اخذ مجوزهای توليد و مصرف فرآورده های سلولی طولانی است.

وی افزود: اين محصولات برای ورود به بازار نيازمند انجام کارآزمایی های بالینی هستند، به طوری که هر تولید، نخست باید بر روی مدل­های حیوانی بررسي شود و اگر از مرحله آزمایش با موفقیت گذر کرد وارد مرحله انسانی شود.

افزایش شرکت های دانش بنیان در حوزه سلول های بنیادی

نیکو گفتار گفت: با تصویب قوانین از سوی وزارت بهداشت و پیگیریهای صورت گرفته از سوی ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلول های بنیادی معاونت علمی، شاهد افزایش شرکت های دانش بنیان در حوزه سلول های بنیادی هستیم.

نیکوگفتار از تصویب ۲ قانون از سوی وزارت بهداشت در سال گذشته خبر داد و گفت: در مجوزها و قوانین حوزه سلول های بنیادی ۲ قانون مهم در سال گذشته از سوی وزارت بهداشت تصویب شد. با پیگیری‌های لازم از سوی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی، قانون ارائه مجوز به محصولات از سوی سازمان غذا و دارو و همچنین قانون کار آزمایی های بالینی از وزارت بهداشت صادر شد و در نتیجه، با این پیگیری­ها به طور حتم شاهد افزایش شرکت­های دانش بنیان در حوزه سلول درمانی خواهیم بود.